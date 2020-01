Nowy HP Spectre x360 x15 ma lepszy ekran i wydajniejsze podzespoły, a przy tym oferuje wszystkie inne funkcje znane z wcześniejszych modeli. Biznesowi użytkownicy już mogą szykować pieniądze... dużo pieniędzy.

HP Elite Dragonfly to nie jedyna nowość, jaka niebawem pojawi się w ofercie Hewlett-Packard. Producent zapowiedział również nową wersję modelu HP Spectre x360 15, który zainteresuje biznesowych użytkowników. Czego możemy się spodziewać?

HP zapowiada najwydajniejszą wersję Spectre x360 15

HP Spectre x360 15 zalicza się do konwertowalnych konstrukcji, które można przekształcić w tablet. Uwagę zwraca elegancka stylistyka, wąski ramki wokół ekranu (stosunek ekranu do obudowy wynosi 90%) oraz kompaktowa budowa. Producent zastosował 15,6-calowy ekran OLED o rozdzielczości 4K (3840 x 2160 px), który ma cechować się jeszcze lepszym odwzorowaniem kolorów (podobno oferuje on o 30% szerszy zakres barw palety DCI-P3).

Nowy Spectre x360 x15 ma być najwydajniejszym urządzeniem z rodziny Spectre. W środku zainstalowano procesor Intel Core i7 z najnowszej, dziesiątej generacji oraz kartę graficzną Nvidia GeForce (producent nie ujawnił dokładnego oznaczenia, ale spodziewamy się modelu GeForce MX230/250 lub MX330/350). Za łączność odpowiada Wi-Fi 6, a funkcja Network Booster pozwoli samodzielnie dostosować priorytety sieci do własnych potrzeb. Wbudowana bateria pozwoli nawet na 17 godzin pracy urządzenia, przy czym w 30 minut można ją podładować do 50%.

HP Spectre x360 15 zadba o bezpieczeństwo użytkowników

Nad ekranem umieszczono kamerkę IR HP (jest to najmniejsza tego typu konstrukcja). Żeby zadbać o bezpieczeństwo użytkowników, nowy HP Spectre x360 15 został wyposażony w przełącznik blokowania kamery internetowej HP (HP Webcam Kill Switch), dedykowany przycisk wyciszania mikrofonu, a nawet czytnik linii papilarnych umieszczony na klawiaturze. Dodatkowo producent udostępnił oprogramowanie Express VPN i LastPass do bezpiecznego tworzenia i korzystania z treści.

Zainteresowani nowym HP Spectre x360 15 będą musieli się uzbroić w cierpliwość i zasobny portfel – urządzenie trafi do sprzedaży w kwietniu w sugerowanej cenie 1999 euro. Myślicie, że znajdą się chętni?

Źródło: HP

