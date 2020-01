Laptopy BUM! Procesory Tiger Lake, urządzenia ze zginanymi ekranami i zewnętrzna karta graficzna Intela 2020-01-07 opublikowano przez Marcin Jaskólski w dniu

Intel w końcu zaskoczył widownię na CES 2020 i pokazał naprawdę interesujące rzeczy. A początek eventu wcale nie zapowiadał się wystrzałowo...

Drugi event Intela na CES 2020 zaczął się spokojnie i rzekłbym, że nawet sennie. Wiele mówiono o 5G, obliczeniach opartych na sztucznej inteligencji, IOT, samobieżnych samochodach, o współpracy Intela i Netflixa (kodek AV1) i... jeszcze więcej o sztucznej inteligencji.

Nie zabrakło tu informacji o Intel Deep Learning Boost w procesorach Xeon, który ponoć 30-krotnie przyśpieszył obliczenia AI, a nowe rozszerzenia Intel DL Boost (w trzeciej generacji procesorów Xeon) mają je przyśpieszyć jeszcze bardziej. Ciekawe, ale wciąż brakowało tu jakiejś petardy.

Event rozruszał przedstawiciel Adobe, który z dużą dozą humoru opisał (i pokazał) funkcje oparte na AI w Adobe Photoshop i Adobe Premiere, a dalej... było już tylko lepiej.

Intel na CES 2020 w końcu zaskakuje!

Prawdę powiedziawszy spodziewaliśmy się, że Intel pokaże procesory Comet Lake S, ale okazało się, że byliśmy w błędzie. Pomimo tego, nudno zdecydownie nie było!

Karty graficzne Intela, urządzenia ze zginanymi ekranami i procesory Tiger Lake

Całkiem nieźle, jak na krótką konferencję i mamy nadzieję, że to nie wszystko, co Intel pokaże jeszcze na CES 2020. Ale lećmy po kolei.

Procesory Intel Tiger Lake

Te modele mogą naprawdę namieszać na rynku laptopów i małych urządzeń. Co w nich takiego ciekawego? Wykonane są 10-nanometrowym procesie produkcyjnym, zostały wyposażone w układ graficzny oparty na Intel Xe oraz w Thunderbolt 4.

Co widzimy na zdjęciu? Przedstawiciel Intela w jednym ręku trzyma procesor, a w drugim... płytę główną Tiger Lake.

Zewnętrzna karta graficzna Intel DG1 w akcji

Oczywiście chodzi o zewnętrzną kartę graficzną Intel Xe, która to prawdopodobnie pojawi się na rynku w okolicach połowy roku. Już wcześniej wiedzieliśmy, że Intel stworzył pierwsze działające sample, ale teraz można je zobaczyć w akcji.

A oto i pierwsza zewnętrzna karta graficzna Intela w akcji. Robocza nazwa to DG1 co nietrudno odszyfrować #CES2020 #Intel @IntelPolska pic.twitter.com/h2Y44rZoBL — benchmark.pl (@benchmarkpl) January 7, 2020

Jeśli nadal nie rozgryźliście nazwy (w co jakoś trudno uwierzyć) to podpowiadamy, że to po prostu skrót od Discrete Graphic 1 (Zewnętrzna Karta Graficzna 1). Nie wiemy czy gość od wymyślania nazw dla produktów Intela miał akurat wolne, ale raczej nie będzie to finalna nazwa produktu, pod którą wejdzie on na rynek.

Niestety, poskąpiono jakichkolwiek szczegółów technicznych, czy nawet ustawień gry, ale zawsze dobrze wiedzieć, że działające sample... faktycznie działają.

Intel Horseshoe Bend - urządzenia ze składanym / zginanym ekranem oraz z dwoma ekranami

W segmencie mobilnym doczekaliśmy się już kilku urządzeń ze zginanymi ekranami, jak choćby Samsung Fold. Nie trzeba było długo czekać, aż ktoś wpadnie na to, by ten sam "ficzer" przenieść do segmentu laptopów. Na konferencji zaprezentowano trzy działające urządzenia klasy Horseshoe Bend, między innymi Lenovo i Della.

Oczywiście to na razie wszystko wstępne zapowiedzi - gdy tylko dowiemy się więcej o nowych projektach Intela, natychmiast podzielimy się tym z wami.

Może Cię również zainteresować: