Rabat za naprawę smartfonów Huawei i Honor przysługuje w ostatnie czwartki, piątki i soboty miesiąca.

Smartfon, nawet najlepszy, potrafi się popsuć. Czasem to „tylko” pęknięcie ekranu, czasem poważniejsza awaria w jego wnętrzu. Wina może leżeć po naszej stronie, ale też być ukrytą wada w sprzęcie. Niezależnie od tego jak od strony formalnej rozwiążemy problem z przywróceniem smartfonu do formy sprzed „wypadku”, może to wiązać się z wizytą w serwisie. Na przykład firmowym. A to nieuniknione koszty. Możemy próbować je zminimalizować, a jednym ze sposobów są dni, gdy serwis liczy sobie mniej za naprawę.

Takie dni, pod nazwą „dni serwisowe” ma właśnie Huawei. To ostatni czwartek, piątek i sobota każdego miesiąca w 2020 roku. W te dni dokonując pogwarancyjnej lub pozagwarancyjnej (na przykład związane z zalaniem smartfonu) naprawy uprawnieni jesteśmy do rabatu w wysokości 100 złotych. Jeśli ostatni piątek jest też ostatnim dniem miesiąca, jako ostatnia sobotę traktować należy pierwszy dzień kolejnego miesiąca. I tak najbliższe dni serwisowe to 30 i 31 stycznia oraz 1 lutego.

Napraw można dokonywać w salonach serwisowych Huawei - informacje o tym, gdzie można tego dokonać, a także dokładny regulamin akcji, który warto przeczytać, znajdują się na stronie akcji „dni serwisowe”.

Dodatkowym bonusem dla osób, które udadzą się do centrum serwisowego jest darmowa folia ochronna na wyświetlacz. Nie jest to nic wyszukanego, ale czasem lepszy rydz niż nic. Folie dostępne są dla wszystkich modeli Huawei i Honor, ale tylko do wyczerpania zapasów.

Źródło: Huawei, inf. własna

