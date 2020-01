Doniesień na temat Poco X2 przybywa w bardzo szybkim tempie. Tym razem pojawiły się rendery oraz zdjęcia potwierdzające wygląd smartfona.

Poco X2 to klon znanego już Redmi K30

Pisząc o ujawnionej dacie premiery smartfona wspominaliśmy o sugestiach, iż Poco X2 może mocno nawiązywać do Redmi K30. Wygląda na to, że tak właśnie będzie. Materiały, które trafiły do sieci nie pozostawiają złudzeń. Poco X2 w niczym nie przypomina Pocophone F1, wygląda za to dokładnie jak wspomniany Redmi K30.

Rebranding będzie zauważalny także w specyfikacji

Wzmianka o indyjskiej cenie Poco X2 pokazuje, że będzie on tam nieco droższy niż Redmi K30. Czy tylko z racji pojawienia się pod inną marką? Tego w tej chwili nie wiemy, być może producent pokusi się o jakieś zmiany, aczkolwiek większość specyfikacji pozostanie bez zmian.

To z kolei nakazuje oczekiwać, iż Poco X2 zaoferuje 6.67-calowy ekran Full HD+ (1080 x 2400 pikseli) o częstotliwości odświeżania 120 Hz, ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 730G, przynajmniej 6 GB RAM i baterię o pojemności 4500 mAh.

Wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane już 4 lutego. Właśnie tego dnia odbędzie się oficjalna prezentacja Poco X2.

