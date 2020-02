Już jutro ruszają mistrzostwa Intel Extreme Masters 2020, a więc jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w e-Sportowym kalendarzu. Na imprezie nie zabraknie firmy iiyama, która zaprezentuje swoje nowe monitory. Producent przygotował też promocję dla klientów.

Monitory iiyama na Intel Extreme Masters – gdzie je będzie można zobaczyć

iiyama w tym roku jest oficjalnym partnerem stoiska Komputronik Gaming na Intel Extreme Masters (IEM EXPO), więc wszystkie nowe modele będzie można zobaczyć właśnie u nich. Wiemy jednak, że monitory japońskiego producenta będą dostępne również w strefach Zotac oraz Pepsi, gdzie gracze otrzymają możliwość, by osobiście przetestować gamingową rodzinę Red Eagle.

Monitory iiyama dostępne w niższych cenach

Nawet jeżeli nie odwiedzicie IEM w Katowicach, będziecie mogli skorzystać z przeceny gamingowych monitorów iiyama – modele z rodziny G-Master można kupić nawet o 200 zł taniej.

Przykład? Testowany przez nas model G-Master GB2760QSU – monitor cechuje się rozdzielczością WQHD i płynnym obrazem (144 Hz), a ponadto wyróżnia się atrakcyjną stylistyką. Z okazji IEM jego cena w sklepie Komputronik została obniżona z 1599 do 1399 złotych.

O 200 złotych przeceniono również 27-calowy model G-Master GB2730QSU. Monitor również oferuje rozdzielczość WQHD, ale tym razem zastosowano matrycę o odświeżaniu 75 Hz. Jeżeli jesteście zainteresowani, w Komputroniku znajdziecie go za 999 złotych.

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Jeżeli poszukujecie czegoś tańszego, warto zwrócić uwagę na model G-Master G2530HSU – to niedrogi monitor do gier z 24,5-calowym ekranem Full HD, szybkim czasem reakcji i odświeżaniem 75 Hz. W sklepie Komputronik kosztuje on 499 złotych (zamiast 609 złotych).

Promocja iiyamy to idealna okazja, by zainwestować w nowy sprzęt i ulepszyć swoje gamingowe stanowisko. Akcja potrwa do 8 marca. Pamiętajcie jednak, że liczba modeli w promocji jest ograniczona.

Źródło: iiyama

Warto zobaczyć również: