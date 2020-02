Monitory Gigant do pracy i rozrywki - iiyama ProLite X4372UHSU z dnia 2020-02-18

ProLite X4372UHSU pozwoli zwiększyć produktywność i utrzymać porządek na stanowisku pracy. Dodatkowo może on po godzinach zastąpić telewizor do oglądania filmów czy grania na konsoli. Brzmi kusząco? To dodajcie do tego niezłą cenę.

Kupując monitor do pracy, często zwracamy uwagę na jego rozmiar. Niedawno mieliśmy okazję sprawdzić 32-calowy model ProLite XB3288UHSU, który kusi ogromną przestrzenią roboczą i świetnym odwzorowaniem kolorów. Jeżeli jednak potrzebujecie czegoś jeszcze większego, warto zwrócić uwagę na 43-calowy ProLite X4372UHSU. iiyama ProLite X4372UHSU – monitor do pracy i rozrywki Model ProLite X4372UHSU został wyposażony w panel IPS o przekątnej 42,5 cala i rozdzielczości 4K (3840x2160 pikseli). Zastosowana matryca charakteryzuje się szerokimi kątami widzenia i dobrym odwzorowaniem barw. Dzięki zastosowaniu technologii Flicker Free i redukcji niebieskiego światła, panel znacznie ogranicza zmęczenie oczu, nawet podczas wielogodzinnej pracy. Sporym atutem nowego modelu jest funkcja PbP (picture-by-picture), dzięki której na ekranie można jednocześnie wyświetlać obraz nawet z czterech różnych źródeł - otrzymujemy w ten sposób ekran podzielony na cztery okna, który odpowiada powierzchni roboczej czterech monitorów Full HD, ale już bez irytujących ramek. Możliwość wyświetlania kilku źródeł obrazu szczególnie sprawdzi się podczas pracy – użytkownik może mieć podgląd na kilka dokumentów czy programów. Taka funkcja sprawdzi się podczas projektowania stron internetowych, prac z danymi giełdowymi czy oprogramowaniem CAD/CAM. Monitor sprawdzi się również przy budowie domowego centrum rozrywki. Zastosowany panel cechuje się stosunkowo niskim czasem reakcji (4 ms), co zainteresuje fanów dynamicznych gier akcji. Natomiast wsparcie dla funkcji HDR sprawia, że obraz w grach czy filmach jest jeszcze żywszy, a kolory bardziej nasycone. Dodatkowo można tutaj posłużyć się funkcją overdrive, która poprawia ostrość dynamicznych scen. Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl Jeżeli chodzi o dostępne złącza, do dyspozycji oddano po dwa wejścia HDMI 2.0 i DisplayPort 1.2, wyjście DisplayPort (daisy chain), a także złącze audio oraz hub z dwoma portami USB 3.0 i USB 2.0. Oprócz tego przewidziano głośniki stereo (2x 9 W). Podstawa pozwala na regulację pochylenia, ale monitor można też zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA. Specyfikacja monitora iiyama ProLite X4372UHSU przekątna: 42,5 cala

rozdzielczość: 3840 x 2160 px

matryca: IPS (60 Hz / 4 ms)

kąty widzenia: 178/178 stopni

kontrast: 1300:1

jasność: 450 cd/m2

złącza: 2x HDMI 2.0, 2x DisplayPort 1.2, DisplayPort (wyjście), 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, audio

dodatkowe: głośniki 2x 9 W, VESA 200x100

dodatkowe technologie: HDR, PiP/PbP, Overdrive, X-Res, Flicker Free, Blue Light Reducer

wymiary: 966 x 672.5 x 254 mm

waga: 12,5 kg iiyama ProLite X4372UHSU został wyceniony na 2299 złotych. Jest on więc trochę droższy od testowanego przez nas modelu ProLite XB3288UHSU. Źródło: iiyama Zobacz również te newsy o monitorach: Przenośny monitor dla graczy? Do ROG Strix XG17 podłączysz laptopa, konsolę, a nawet smartfona

