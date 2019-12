Procesory Intel Comet Lake - specyfikacja procesorów. Topowy Core i9-10900K osiągnie taktowanie 5,3 GHz! 2019-12-28 opublikowano przez Paweł Maziarz w dniu

Intel nie zamierza odpuszczać i szykuje kolejną generację procesorów. Nowe modele zaoferują więcej rdzeni i wyższe taktowanie, ale będą wymagać nowych płyt głównych.

Premiera procesorów Intel Core 10. generacji "Comet Lake" zbliża się coraz większymi krokami, a my poznajemy kolejne szczegóły na temat jednostek. Tym razem dotarliśmy do specyfikacji nadchodzących modeli. Czego możemy się spodziewać?

Modele z 10. generacji Core nadal będą wykorzystywać mikroarchitekturę Skylake i zostaną wykonane w 14-nanometrowym procesie technologicznym. Nie powinniśmy oczekiwać zmian w architekturze jednostek. Zmiany pojawią się w specyfikacji poszczególnych modeli.

Specyfikacja procesorów Intel Core 10. generacji „Comet Lake”

W planach producenta jest co najmniej 11 procesorów - 10-rdzeniowe/20-wątkowe modele Core i9, 8-rdzeniowe/16-wątkowe modele Core i7, 6-rdzeniowe/12-wątkowe modele Core i5 oraz 4-rdzeniowe/8-wątkowe modele Core i3. Oprócz tego planowane są 2-rdzeniowe/4-wątkowe modele Pentium i 2-rdzeniowe/2-wątkowe Celeron, ale jeszcze nie znamy ich dokładnej specyfikacji.

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Kontroler pamięci Pamięć L3 Grafika TDP OC Core i9-10900K 10/20 3,7/5,2 GHz

*5,3 GHz Velocity Boost DDR4-2933 20 MB UHD 630 125 W TAK Core i9-10900 10/20 2,8/5,1 GHz

*5,2 GHz Velocity Boost DDR4-2933 20 MB UHD 630 65 W NIE Core i7-10700K 8/16 3,8/5,1 GHz DDR4-2933 16 MB UHD 630 125 W TAK Core i7-10700 8/16 2,9/4,8 GHz DDR4-2933 16 MB UHD 630 65 W NIE Core i5-10600K 6/12 4,1/4,8 GHz DDR4-2666 12 MB UHD 630 125 W TAK Core i5-10600 6/12 3,3/4,8 GHz DDR4-2666 12 MB UHD 630 65 W NIE Core i5-10500 6/12 3,1/4,5 GHz DDR4-2666 12 MB UHD 630 65 W NIE Core i5-10400 6/12 2,9/4,3 GHz DDR4-2666 12 MB UHD 630 65 W NIE Core i3-10320 4/8 3,8/4,6 GHz DDR4-2666 8 MB UHD 630 65 W NIE Core i3-10300 4/8 3,7/4,4 GHz DDR4-2666 8 MB UHD 630 65 W NIE Core i3-10100 4/8 3,6/4,3 GHz DDR4-2666 6 MB UHD 630 65 W NIE specyfikacja nieoficjalna

Uwagę zwraca wysokie taktowanie (w modelach Core i9 zastosowano dodatkowy tryb Velocity Boost, który pozwoli podbić taktowanie do 5,3/5,2 GHz na jednym rdzeniu), a także szybszy kontroler pamięci – 2933 MHz zamiast 2666 MHz. Standardowe modele cechują się współczynnikiem TDP na poziomie 65 W, natomiast w wersjach do podkręcania został on zwiększony do 125 W (z opcją obniżenia do 95 W kosztem niższych taktowań).

Nowe płyty główne Intel 400

Do obsługi procesorów Comet Lake konieczne będzie wykorzystanie nowych płyt głównych z gniazdem LGA 1200. Z wcześniejszych przecieków wiemy, że w segmencie konsumenckim pojawią się modele z chipsetami H410, B460, H470, a także Z490 - topowe konstrukcje do podkręcania odblokowanych jednostek. W segmencie profesjonalnym będą to modele Q470 i W480. Modele H470, Z490, Q470 i W480 zaoferują też wsparcie dla kolejnych procesorów Intel Rocket Lake.

Cała platforma zaoferuje do 40 linii PCI-Express 3.0 (16 z procesora i do 24 z chipsetu). Nowością ma być wsparcie dla kart sieciowych 2.5G LAN i Intel Wifi 6 (GIG+).

Jeszcze nie wiadomo kiedy dokładnie zadebiutują procesory Comet Lake i płyty główne 400. Według przecieków serwisu TNews, nowa platforma może pojawić się pod koniec kwietnia lub na początku maja przyszłego roku. Pozostaje więc czekać.

