Czekacie na premierę nowych procesorów Intela? Niektórzy już teraz mają dostęp do ich próbek inżynieryjnych, co jest źródłem kolejnych przecieków.

Intel przygotowuje się do premiery procesorów Comet Lake, które zastąpią obecne modele Coffee Lake. Wprawdzie do pojawienia się układów pozostało jeszcze trochę czasu, ale niektórzy już teraz mają dostęp do nowych jednsotek.

Ostatnio poznaliśmy specyfikację nowych procesorów. W planach są 4-, 6-, 8- i 10-rdzeniowe modele, które mają zaoferować lepsze osiągi od odpowiedników z poprzedniej generacji. Niestety, do obsługi jednostek konieczne będą też nowe płyty główne z chipsetami z serii 400.

Zdjęcia procesorów Intel Comet Lake

Na premierę nowej generacji musimy jeszcze trochę poczekać, ale próbki inżynieryjne procesorów już są w obiegu.

Jeden z użytkowników chińskiego forum Baidu opublikował zdjęcia próbki inżynieryjnej modelu Core i5-10500 (QSRK). Jednostka została wyposażona w 6 rdzeni/12 wątków i pracuje z taktowaniem bazowym 3,0 GHz, więc trochę niższym niż zakłada specyfikacja. Warto zwrócić uwagę na wcięcia w laminacie, który uniemożliwią montaż procesora w innym gnieździe (a więc też na starszych płytach głównych).

W innym wątku ujawniono zrzuty ekranowe z aplikacji CPU-Z, które ujawniają specyfikację modelu Core i5-10600K. Do dyspozycji oddano 6 rdzeni i 12 wątków, ale o wyższym taktowaniu i wyższym TDP. Według autora, procesor oferuje wydajność zbliżoną do modelu Core i7-8700K (też oferującego 6 rdzeni/12 wątków, więc ta informacja akurat nie powinna nas dziwić).

Pozostało jedynie przypomnieć, że procesory Intel Comet Lake mają zadebiutować w 2020 roku (według nieoficjalnych informacji, będziemy musieli na nie poczekać do końca kwietnia lub początku maja).

Źródło: Baidu

