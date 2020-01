Karty graficzne Karta graficzna Intel DG1 (Xe) na pierwszych zdjęciach 2020-01-09 opublikowano przez Paweł Maziarz w dniu

Producent rozpoczął wysyłkę pierwszych kart Xe do twórców oprogramowania. Wiemy też jak wyglądają pierwsze próbki inżynieryjne.

W tym roku Intel zaskoczył nas na targach CES kilkoma nowościami – jedną z nich była demonstracja układu graficznego DG1. Okazuje się, że nowa konstrukcja jest już wysyłana do pierwszych odbiorców. Niestety, na premierę jednostki będziemy musieli jednak jeszcze poczekać.

Intel DG1 (Discrete Graphic 1) będzie jedną z pierwszych kart graficznych bazujących na architekturze Xe (docelowo będzie ona obejmować różne segmenty – począwszy od linii Xe LP dla użytkowników konsumenckich, przez Xe HP dla stacji roboczych, a skończywszy na Xe HPC dla systemów obliczeniowych i superkomputerów).

Dotychczasowe przecieki wskazują, że DG1 nie będzie należeć do demonów wydajności (finalna specyfikacja jeszcze nie jest znana).

Premiera akceleratora została zaplanowana na połowę roku. Wiadomo jednak, że Intel już teraz wysyła pierwsze próbki inżynieryjne DG1 do organizacji ISV (Independent Software Vendors), która skupia przedstawicieli producentów wielu popularnych typów oprogramowania. Taka strategia pozwoli zoptymalizować aplikacje jeszcze przed rynkową premierą Xe.

Tak wygląda karta graficzna Intel DG1

Próbka inżynieryjna wykorzystuje niewielkie, dwuslotowe chłodzenie z pojedynczym wentylatorem, a na rewersie znalazła się płytka backplate. Trzeba przyznać, że karta prezentuje się całkiem efektownie.

Do dyspozycji oddano cztery wyjścia wideo. Co warto zauważyć, karta nie wymaga podłączenia dodatkowego zasilania (możemy zatem podejrzewać, że nie jest to specjalnie energochłonna konstrukcja).

Co warto podkreślić, tak wygląda karta w wersji dla producentów oprogramowania. Finalna konstrukcja najpewniej będzie wyglądać zupełnie inaczej. Musimy więc czekać na kolejne przecieki.

Źrodło: VideoCardz

