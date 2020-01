Laptopy Intel na CES 2020 przypomina, że w segmencie laptopów wciąż jest lepszy od AMD i... to w zasadzie tyle 2020-01-06 opublikowano przez Marcin Jaskólski w dniu

Jasne, gigant ma parę asów w rękawie i wciąż jest praktycznie nie do ruszenia, ale... większych niespodzianek brak. Konferencja Intela na CES 2020 bez większych i mniejszych uniesień.

Wiecie, że laptopy z najwydajniejszymi kartami graficznymi występują w zasadzie wyłącznie z procesorami Intela? A wiecie, że w porównaniu do Ryzenów 3-ciej generacji laptopy z Intelem charakteryzują się lepszą wydajnością CPU i dłużej pracują na baterii? No wiemy. A coś nowego? A... to już nie.

Intel na CES 2020

Firmie AMD dzięki procesorom Ryzen 2 i 3 generacji udało się "wbić" w segment laptopów, ale (w odróżnieniu od segmentu desktop) tu wciąż króluje Intel. Jasne, premiera mobilnych Ryzenów 4-tej generacji już za pasem i szelkami, ale jeszcze dużo wody w Warcie musi upłynąć nim supremacja Intela zostanie zagrożona. O ile w ogóle będzie to miało miejsce. Ale lećmy po kolei.

Intel w laptopach rządzi i... da nam jeszcze więcej megaherców

Na konferencji Intela zabrakło zaskoczeń. Intel wyraźnie zaakcentował, że jeśli chodzi o laptopy, to konkurent może i robi jakieś tam ruchy, ale "Niebiescy" nie czują się tym specjalnie zagrożeni. Jakieś dowody?

Intel porównał wydajność laptopów z procesorem AMD Ryzen 7 3750H i procesorem Intel Core i7 9750H (obie konfiguracje z zewnętrzną kartą NVIDIA GeForce RTX 2060). Zarówno w przypadku aplikacji, jak i gier, przewaga Intela jest wyrażna.

Niebiescy nie omieszkali jeszcze raz pochwalić się swoim procesorem Core i9 9980HK, który to prawda - wart jest grzechu. Wojna na megaherce bynajmniej się nie skończyła i Intel nie powiedział tu jeszcze ostatniego słowa. Modele Core i7 Core 10-tej generacji mają nam zapewnić taktowanie powyżej 5 GHz, a Core i9... jeszcze nieco wyższe.

Nie omieszkano przypomnieć o programie Project Athena, który już przynosi korzyści, czego efektem są między innymi zapowiedzi modeli wykorzystujących do chłodzenia komorę parową (vapor chamber).

Przypomniano nam o zaletach Core 10-tej generacji, zarówno jeśli chodzi o modele Ice Lake, jak i Comet Lake. Ale to już dobrze wiemy.

Porównano tu z kolei laptopy z procesorami AMD Ryzen 7 3700U oraz Intel Core i7 10710U, gdzie Intel znów był górą, zwłaszcza w przypadku obliczeń wykorzystujących AI. Intel podkreśla, że ma do wykorzystania aż trzy silniki AI (oparte na CPU, GPU i GNA), i nie zawaha się ich użyć - naszym zdaniem wciąż przydałoby się jeszcze szersze wykorzystanie.

Intel Ghost Canyon NUC

Nowy NUC Intela może jest nieco sporawy, ale za to może naprawdę imponować wydajnością i... możliwościami rozbudowy. Jest to pierwszy komputerek NUC z odblokowanym procesorem Core i9, możliwością instalacji zewnętrznej karty graficznej oraz... możliwością wymiany procesora. To wszystko w obudowie o pojemności 5 litrów. Więcej szczegółów już wkrótce.

Generalnie wszystko fajnie, ale jak na takiego giganta, to start na CES 2020 Intela można ocenić jako skromny. No, ale CES dopiero się rozpędza, czekamy więc na kolejne doniesienia. Na pewno będzie coś o Tiger Lake.

