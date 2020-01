Smartfony Apple jak już pójdzie, to szeroko - iPhone SE 2 ma pojawić się w dwóch wersjach 2020-01-05 opublikowano przez Mateusz Tomczak w dniu

Coraz bardziej prawdopodobny staje się scenariusz, iż Apple zaprezentuje w tym roku aż pięć nowych smartfonów. Co niektórych powinno ucieszyć, w tym dwa modele iPhone'a SE 2.

iPhone SE 2 ma pojawić się w dwóch wersjach

iPhone SE z 2016 roku spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem i przez długi czas uznawany był za jedną z najlepszych propozycji dla osób szukających dobrego, a jednocześnie niewielkiego smartfona. Obecnie tego typu modele są na rynku towarem deficytowym. Nic dziwnego, iPhone SE 2 zaliczany jest do grona najbardziej wyczekiwanych smartfonów 2020 roku.

Ostatnie doniesienia sugerują, że iPhone SE 2 zadebiutuje w dwóch wersjach. Pierwsza (ta, o której mówiono do tej pory) cechować ma się ekranem o przekątnej 4,7 cala. Druga natomiast ma być zauważalnie większa i przynieść ekran o przekątnej z przedziału od 5,5 cala do 6,1 cala. W obydwu przypadkach wypada nastawiać się na wygląd zbliżony do iPhone'a 8. Oznacza to szerokie jak na obecne standardy ramki, ale też fizyczny przycisk HOME.

iPhone SE 2, a może jednak iPhone 9

Niewykluczony jest scenariusz, iż zamiast nazwy iPhone SE 2 producent zdecyduje się na nazwę iPhone 9. Można zastanawiać się, która ostatecznie może okazać się lepsza marketingowo, nie zmieni to jednak specyfikacji.

Ta poza ekranami ma być w obydwu modelach niemal identyczna i obejmować przede wszystkim bardzo wydajny procesor Apple A13 Bionic oraz 3 GB RAM. Wszystko wskazuje też na pojedyncze aparaty na przednich oraz tylnych panelach.

Do tej pory sugerowano, że iPhone SE 2 będzie kosztował 350 - 400 dolarów. Jeśli faktycznie pojawi się też większy wariant to należy zakładać, że będzie kosztował nieco więcej.

