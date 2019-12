Smartfony Najczęściej kupowany smartfon na świecie to iPhone, ale żaden z tegorocznych 2019-12-27 opublikowano przez Mateusz Tomczak w dniu

Apple to od wielu lat czołowy producent smartfonów. Trudno dziwić się zatem, że to właśnie jeden z iPhone'ów może pochwalić się mianem najczęściej kupowanego smartfona na świecie. Domyśliliście się, o jaki model chodzi?

iPhone XR najpopularniejszym smartfonem na świecie

Counterpoint Research opublikowało raport dotyczący sprzedaży smartfonów w trzecim kwartale tego roku (Q3 2019). Wynika z niego, iż najpopularniejszym smartfonem na świecie jest iPhone XR, któremu w omawianym okresie udało się zdobyć 3% rynkowych udziałów.

Zaskoczeni? Jeśli tak to wypada przypomnieć, że podobne tytuły ten sam model zdobywał w poprzednich kwartałach. Nie ulega wątpliwości, że mówimy tutaj o jednym z największych hitów w dorobku Apple. Trafił on do sprzedaży we wrześniu zeszłego roku wraz z modelami iPhone Xs i iPhone Xs Max.

Najczęściej kupowane smartfony w Q3 2019

Jak widać, w TOP 10 znalazł się jeszcze jeden smartfon tego producenta - tegoroczny iPhone 11. Również spośród ostatnich nowości największe wzięcie ma zatem najtańsza z nich, bo za iPhone'a 11 Pro oraz iPhone'a 11 Pro Max trzeba zapłacić zauważalnie więcej.

Spore powody do zadowolenia powinien mieć też Samsung. W omawianym zestawieniu znalazły się aż trzy jego smartfony, w tym dwa na podium. Całkiem nieźle radzą sobie też smartfony Oppo, a jedyną wzmianką związaną z Xiaomi okazuje się budżetowy Radmi 7A.

