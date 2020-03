Do premiery Doom Eternal coraz bliżej. Wypada zatem poznać wreszcie wymagania sprzętowe gry. Jak mocnego sprzętu potrzebować będą do zabawy preferujący PC?

Wymagania sprzętowe Doom Eternal ujawnione na Steam

Może wydawać się, że Doom Eternal to jedna z tych gier, przy których śmiało powtarzać można, że grafika nie jest najważniejsza. Na podstawie pierwszych wrażeń z rozgrywki mamy jednak pewność, że twórcy chcą zadbać nie tylko o klimat i dużą przyjemność z eliminowania kolejnych hord przeciwników, ale również o ciekawie zaprojektowane lokacje i naprawdę przyjemną oprawę wizualną.

Kilka dni temu wspominaliśmy o wywiadzie, w którym Billy Kahn ze studia id Software zachwalał możliwości silnika id Tech 7. Ma on pozwalać na rozgrywkę w nawet 1000 fps. Póki co należy traktować to głównie jako ciekawostkę, ale licząc na zabawę w miłej dla oka oprawie można już rzucić okiem na wymagania sprzętowe gry. Pojawiły się one na platformie Steam. Na chwilę, a więc gdyby ostatecznie twórcy podali nieco inne konfiguracje to i my je zaktualizujemy, abyście nie zostali wprowadzeni w błąd. Z reguły takie informacje się jednak sprawdzają, Steam najwyraźniej nieco się pośpieszył uprzedzając producenta i wydawcę.

Minimalna konfiguracja sprzętowa (1080p / 60 FPS / niskie ustawienia):

OS: Windows 7/ Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i5 3.3 GHz / AMD Ryzen 3 3.1 GHz lub lepszy

8 GB RAM

karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB), GTX 1060 (6GB), GTX 1650 (4GB) / AMD Radeon R9 290 (4GB), RX 470 (4GB)

50 GB wolnego miejsca na dysku twardym

Zalecana konfiguracja sprzętowa (1440p / 60 FPS / wysokie ustawienia):

OS: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 7 1800X lub lepszy

16 GB RAM

karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB), RTX 2060 (8GB) / AMD Radeon RX Vega56 (8GB)

50 GB wolnego miejsca na dysku twardym

Doom Eternal ma punktować nie tylko grafiką, ale też ścieżką dźwiękową

Pozostając przy Doom Eternal warto wspomnieć o ostatnim materiale wideo. W przeciwieństwie do wcześniejszych nie skupia się on na pokazaniu rozgrywki, ale na pracach nad ścieżką dźwiękową. Wedle zapowiedzi będzie ona ważnym elementem. Do tego stopnia, iż do prac zaproszony został kompozytor Mick Gordon.

Poniżej możecie zobaczyć materiał zza kuli prac nad ścieżką dźwiękową, do których zaangażowany został chór heavymetalowy z takimi wykonawcami jak Tony Campos (Ministry, Static X), Sven De Caluwe (Aborted) czy Linzey Rae (The Anchor). Stworzona została nawet specjalna pieśń dla chóru w tajemniczym i starożytnym języku nawiązującym do początków Slayera.

Przypominamy, że Doom Eternal zadebiutuje już 20 marca. Gra będzie dostępna nie tylko na PC, ale również na konsolach Xbox One i PlayStation 4 oraz w usłudze Google Stadia.

Źródło: steam, Bethesda Polska

