„A pójdzie na tym Crysis?” to pytanie, które przez lata stało się bardzo popularne. Czy wkrótce w roli głównej wymieniany będzie Doom Eternal? Trudno powiedzieć, ale silnik id Tech 7 podobno pozwala twórcom na wiele.

Doom Eternal w 1000 fps

Nie wspomina się o tym często, ale warto wiedzieć, że Doom Eternal będzie napędzany silnikiem id Tech 7. Twórcy do tej pory nie mówili o nim wiele, ale gdy już się na to zdecydowali to od razu przyszło mocne uderzenie. Billy Kahn ze studia id Software zdradził, iż możliwa będzie tutaj rozgrywka w nawet 1000 fps, naturalnie w przypadku odpowiednio wydajnego komputera.

„Ta gra, jeśli masz odpowiedni sprzęt, może osiągać 1000 klatek na sekundę, czyli maksimum, jakie mamy. Miałem sprzęt, który zbudowaliśmy tylko na potrzeby testów i widzieliśmy sceny z prędkością 400 klatek na sekundę.”

To spora zmiana względem poprzedniej odsłony serii, gdzie limit wynosił 250 klatek na sekundę. Czy potrzebna? Tu zdania będą zapewne podzielone. Twórcy liczą jednak na to, że Doom Eternal będzie cieszył przez lata i po każdej zmianie sprzętu na lepszy można będzie dostrzec różnice. Co sądzicie? To coś więcej niż tylko kolejny argument to rywalizacji konsole vs PC?

Premiera coraz bliżej, ale z reklamą Doom Eternal coś poszło nie tak

Doom Eternal zostanie oddany w ręce graczy 20 marca. Dotychczasowe informacje, a także materiały wideo wyglądały bardzo obiecująco, również nasze pierwsze wrażenia z rozgrywki dają nadzieję na naprawdę dobrą grę. Trudno odpowiedzieć na pytanie, dlaczego twórcy zdecydowali się utrudnić sobie zadanie przyciągnięcia do niej graczy mniej śledzących temat?

Światło dzienne ujrzała już reklama telewizyjna Doom Eternal. Trudno określać ją mianem zachęcającej. Wystarczy spojrzeć zresztą na to, jak została przyjęta. Przy ponad 470 000 wyświetleń zebrała niespełna 6 000 łapek w górę i aż 49 000 łapek w dół. Nie brakuje też mało przychylnych komentarzy. Jaka jest Wasza opinia?

