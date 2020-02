Ostatnie statystyki skupiające się na sprzedaży smartfonów w Polsce pokazują, iż nasz rynek został zdominowany przez trójkę producentów. Jednocześnie trzeba zauważyć, że doszło między nimi do istotnego przetasowania.

Xiaomi to już drugi najpopularniejszy producent smartfonów na polskim rynku

Dane IDC za czwarty kwartał 2019 roku potwierdzają, iż Polacy przy sięganiu po nowe smartfony decydują się przede wszystkim na modele z logo Samsung, Xiaomi oraz Huawei. Wymieniona trójka ma bardzo dużą przewagę nad resztą stawki, we wspomnianym okresie rynkowe udziały na polskim rynku (uwzględniono egzemplarze dostarczone do sklepów i operatorów) wynosiły tu odpowiednio 32,3%, 22,9% oraz 20,6%. Czwarte miejsce przypadło Apple, a piąte zdobyła często pomijana, a jak się okazuje wciąż mająca coś do powiedzenia Motorola. Straty do prowadzącej trójki są jednak bardzo duże.

Nie sposób pominąć faktu, iż o ile lider pozostał bez zmian, o tyle na drugim i trzecim miejscu doszło ostatnio do zamiany miejsc. Xiaomi to już drugi najpopularniejszy producent smartfonów na polskim rynku. Wyprzedzenie Huawei nie jest wielkim zaskoczeniem, jako główną przyczynę takiego stanu rzeczy wskazuje się problemy tego ostatniego, a konkretnie to, iż odcięto go od pełnej wersji systemu Android.

Pod względem przychodów Xiaomi plasuje się jednak na dalszej pozycji

Powyższe statystyki nie przekładają się jeden do jednego na przychody poszczególnych producentów. W tej kwestii kolejność wygląda inaczej, a mianowicie: Samsung (34,1%), Apple (25,1%), Huawei (18,8%) i Xiaomi (14%). Łatwo wyliczyć, że czterech producentów zgarnia aż 92% pieniędzy, jakie na nowe smartfony wydają Polacy.

Czy w kolejnych miesiącach coś może się zmienić? Wydaje się, że nadal kluczowe będzie podejście naszych rodaków do Huawei, który wciąż ma sporo do stracenia. Nie jest jednak przesądzone, że wciąż musi tracić.

