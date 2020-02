„Zmiany klimatyczne są największym zagrożeniem dla naszej planety – powiedział Jeff Bezos, dyrektor generalny Amazona i najbogatszy człowiek na świecie. – Chcę wspomóc odkrywanie nowych sposobów walki z ich niszczycielskim wpływem na naszą wspólną planetę”.

10 miliardów dolarów. Taka właśnie jest wartość Bezos Earth Fund – nowego funduszu powołanego do życia przez dyrektora generalnego Amazona w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym i ich wpływowi na naszą planetę.

Jeff Bezos ma pieniądze do walki ze zmianami klimatu

Najbogatszy człowiek świata jest chętny, by przekazać te pieniądze naukowcom, aktywistom, organizacjom pozarządowym i przedsiębiorstwom, rozwijającym projekty mogące rzeczywiście pomóc w ochronie Ziemi przed zbliżającą się wielkimi krokami katastrofą klimatyczną.

„Możemy ocalić Ziemię” – napisał Jeff Bezos we wpisie na Instagramie, ogłaszającym utworzeniem funduszu. Wyjaśnił w nim swoje motywacje, ale nie przedstawił konkretnych informacji na temat tego, kto może się ubiegać o dofinansowanie i na jakich warunkach będzie się to odbywać. Wiemy za to, że pierwsze granty zostaną przyznane już latem.

10 miliardów dolarów – to dużo i mało zarazem

10 miliardów dolarów to spora suma, która rzeczywiście może pomóc w realizacji najróżniejszych projektów związanych z walką ze zmianami klimatycznymi. Równocześnie jest to „tylko” mniej więcej jedna piętnasta tego, co pochłonął program Apollo (uwzględniając zmianę wartości amerykańskiej waluty).

Dla Bezosa taka kwota oznacza niespełna 8 proc. jego majątku, a więc również naprawdę dużo. Zresztą to nie pierwszy raz, kiedy miliarder robi coś dla dobra ogółu. Przykładowo w 2018 roku uruchomił sieć bezpłatnych przedszkoli dla społeczności o niskich dochodach.

Wracając jednak do klimatu, Bezos niestety nie może nazwać siebie niewinnym. Amazon jest jednym z największych „trucicieli” na świecie – każdego roku w wyniku swojej działalności emituje ponad 44 miliony ton dwutlenku węgla do atmosfery. Mówi się jednak, że ma się to wkrótce zmienić, szczególnie że niedawno pracownicy zaprotestowali w tej sprawie.

