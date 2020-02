Na początek przygody z YouTube’em czy Instagramem wystarczy smartfon. Ale gdy chce się wnieść swoje materiały na wyższy poziom, lepiej sprawdzi się kamerka. Coś od siebie postanowił zaproponować Logitech: StreamCam prezentuje się następująco.

Kilka powodów, dla których Logitech StreamCam to dobra kamera dla youtubera

Przede wszystkim streamingowa kamera Logitech StreamCam nagrywa filmy w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli) w 60 klatkach na sekundę. To szczegółowość i płynność, jakiej wymaga się dziś od profesjonalnych youtuberów i innych internetowych twórców. A że urządzenie łączy się z pecetem przez USB-C, to nic nie ogranicza przesyłania wideo.

Kolejny istotny punkt na liście jest taki, że kamerka obsługuje oprogramowanie OBS i XSplit, pozwala więc na strumieniowe przesyłanie wideo do popularnych platform, takich jak Twitch. A bezpośredni transfer to żaden problem, bo oprogramowanie Logitech Capture automatycznie dostosowuje ostrość czy ekspozycję, wykorzystując sztuczną inteligencję.

Kamera Logitech StreamCam może być zamontowana na górnej krawędzi monitora lub na statywie. Wszelkie drgania to dla niej nie problem, bo obraz jest automatycznie stabilizowany elektronicznie. Wypada też wspomnieć o opcji nagrywania pionowego wideo – w sam raz dla twórców z Instagrama czy Facebooka.

Rzut oka na specyfikację (i cenę) kamery Logitech StremCam

Nowe urządzonko firmy Logitech jest wyposażone w szklany obiektyw f/2.0 o polu widzenia 78 stopni. Może też pochwalić się autofokusem. Z kolei głos i inne dźwięki zbiera podwójny mikrofon dookolny z filtrem odszumiającym i dwoma trybami nagrywania: stereo oraz dual-mono.

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Jeśli myślicie, że to coś dla was, to upewnijcie się jeszcze tylko, że macie do wydania 160 euro. Tyle wyniesie cena kamery Logitech StreamCam, gdy ta ujrzy już światło dzienne. Kiedy to się stanie? W przeciągu kilku najbliższych tygodni.

Źródło: Logitech

Czytaj dalej o sprzęcie dla youtuberów: