E3 to największa na świecie impreza poświęcona grom wideo i to właśnie podczas niej otrzymywaliśmy przez lata najgorętsze newsy. Powoli się to jednak zmienia, o czym najlepiej świadczy fakt, że Sony – po raz drugi – nie pojawi się na targach, a co za tym idzie: nie zaprezentuje podczas tegorocznego wydarzenia swojej konsoli PlayStation 5.

Szkoda, bo targi E3 były wyjątkowe – swoje najważniejsze nowości przez lata prezentowała na nich „wielka trójka” branży elektronicznej rozrywki, a więc Sony, Microsoft i Nintendo. Przedstawiciele tej pierwszej firmy wyjaśniają, że nie jest to po prostu impreza dostosowana do strategii, jaką przyjęto dla marki PlayStation w 2020 roku.

Zamiast dużych targów z setkami producentów firma Sony woli stawiać na własne wydarzenia, sygnowane marką PlayStation. Można więc przypuszczać, że to właśnie podczas takiej imprezy po raz pierwszy zobaczymy, jak wygląda PS5 i poznamy kolejne szczegóły na temat tego urządzenia.

Najmocniejszą kandydatką wśród imprez jest Experience PlayStation. Wydarzenie odbędzie się 16 lutego w nowojorskim Sony Square. Wypada wspomnieć, że mniej więcej w tym samym miejscu i czasie (tyle że 7 lat temu) firma Sony zaprezentowała konsolę PS4.

W szybkiej reakcji na zapowiedź Sony szef marki Xbox – Phil Spencer – ogłosił, że Microsoft pojawi się na targach E3 2020, by pochwalić się tym, co udało się ekipie osiągnąć w ostatnich miesiącach i co zaplanowali na najbliższą przyszłość. Spodziewamy się więc, że poznamy nowe informacje na temat nowej konsoli Xbox, zaprezentowanej niespodziewanie podczas gali The Game Awards 2019.

Our team is hard at work on E3, we look forward to sharing with all who love to play what's ahead for us. Our artform has consistently been propelled by the cross-section of creativity and technical progress. 2020 is a milestone year in that journey for Team Xbox. #XboxE3 #E32020