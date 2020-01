Sporo mówi się o dużych mocach obliczeniowych nadchodzących konsol, ale na dokładne specyfikacje i pomiary wydajności wciąż czekamy. Znany branżowy dziennikarz sugeruje, że gracze będą bardzo zadowoleni.

PlayStation 5 może być mocniejsze niż NVIDIA GeForce RTX 2080

O odważne deklaracje pokusił się Jason Schreier z redakcji Kotaku. W ostatnim podcaście, w którym brał udział nie brakowało wątków poświęconych nadchodzącym konsolom PlayStation 5 i Xbox Series X. Jak stwierdził, Sony i Microsoft przygotowują coś naprawdę dużego, obydwaj producenci mają zabezpieczać się tutaj na lata - pod względem wydajności. Najciekawsze z całej wypowiedzi było porównanie PlayStation 5 do karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 2080.

Jason Schreier zasugerował, że moce obliczeniowe PlayStation 5 będą wyższe. To samo można by zatem powiedzieć o Xbox Series X, ponieważ obydwie konsole będą bardzo zbliżone w kwestii podzespołów. Nie będziemy w tym miejscu zagłębiać się w możliwości NVIDIA GeForce RTX 2080. Część z Was je zna, pozostałych zapraszamy do naszej obszernej recenzji, w której można znaleźć wszystkie potrzebne informacje i wyniki wydajności. Przypomnijmy tylko, że NVIDIA GeForce RTX 2080 to około 10 teraflopów mocy.

PlayStation 5 z grami na wyłączność, w przeciwieństwie do Xbox Series X

Kilka dni temu pisaliśmy, iż w przypadku Xbox Series X nie należy oczekwiać gier na wyłączność, a już z pewnością nie w pierwszych miesiącach obecności konsoli na rynku. Microsoft ma zamiar udostępniać nowe gry także na PC i konsolach obecnej generacji (tu przynajmniej przez rok, a być może dwa lata).

Jason Schreier twierdzi, że Sony ma inne plany. I to są już informacje, którym można dawać większą wiarę, ponieważ przychylają się do nich również inne źródła. Gry przygotowywane przez studia znajdujące się pod skrzydłami Sony mają trafiać wyłącznie na PlayStation 5. Pozostali będą mieli rzecz jasna wolną rękę, a więc np. Ubisoft przez pewien czas powinien wydawać kolejne odsłony serii Assassin's Creed czy Far Cry na obydwie generacje. Przykłady można zresztą mnożyć. Lista ekip podległych Sony jest jednak naprawdę pokaźna i obejmuje chociażby Guerrilla Games, Polyphony Digital, Bend Studio, Santa Monica czy Naughty Dog. Łatwo zauważyć, że nad potencjalnymi hitami na wyłączność PS5 ma kto pracować.

Źródło: winfuture.de

Warto zobaczyć również: