Pandemia koronawirusa sprawia, że z każdej strony nakłaniani jesteśmy do opuszczania domów tylko w najpotrzebniejszych sprawach. Wolny czas powinniśmy spędzać w swoich azylach, umilając go sobie np. grami. Także darmowymi.

World War Z za darmo na Epic Games Store

Akurat w przypadku Epic Games Store darmowe gry nie są nowością, sklep udostępnia je systematycznie próbując przyciągać do siebie kolejnych użytkowników. Czasami poza tytułami wpisanymi w harmonogram oddaje jednak w ręce graczy niespodzianki. Ostatnia z nich to World War Z.

Kooperacyjna, trzecioosobowa strzelanka przygotowana przez Saber Interactive zebrała mieszane recenzje, ale dość szybko trafiła w ręce sporej liczby graczy. Jeśli kojarzycie film o tym samym tytule, spodziewajcie się tu tego samego, czyli konieczności stawienia czoła zombie. World War Z można pobierać z Epic Games Store za darmo do 2 kwietnia.

Aż cztery darmowe gry do pobrania z Epic Games Store, wkrótce dwie kolejne

Łącznie w omawianym sklepie dostępne są obecnie aż cztery darmowe gry. Poza World War Z do 2 kwietnia również Figment (połączenie gry akcji i przygodówki) i Tormentor X Punisher (brutalna strzelanka 2D). Do 9 kwietnia można sięgnąć z kolei po Drawful 2 (nawiązujące do zabawy w kalambury).

Tajemnicy nie stanowią już tytuły, które zostaną udostępnione w najbliższej przyszłości. To przygodówka Gone Home, która opisywana jest też jako interaktywny symulator eksploracji oraz Hob, które łączy w sobie elementy zręcznościówki i gry akcji, gdzie nie brakuje też zagadek logicznych.

Źródło: epicgames, Focus Home Interactive

