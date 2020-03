Nie jest tajemnicą, że Epic Games Store od początku swojej działalności ostro walczy o pozyskanie nowych użytkowników. Sklep systematycznie oferuje także gry za darmo i to wcale nie anonimowe tytuły. Właśnie dał kolejny przykład.

Watch Dogs za darmo na Epic Games Store

Nie dalej jak w zeszłym miesiącu na Epic Games Store udstępniono między innymi Kingdom Come: Deliverance oraz Assassin's Creed Syndicate. Nie trzeba było długo czekać, aż w gronie kolejnej paczki darmowych gier pojawi się głośny tytuł. Do 26 marca posiadacze konta na Epic Games Store mogą pobierać za darmo przygodówkę The Stanley Parable oraz Watch Dogs.

To pierwsza odsłona serii rozwijanej przez Ubisoft i niewymagającej chyba bliższego przedstawiania. Jeśli przed jej sprawdzeniem powstrzymywała kogoś jedynie niechęć do wydawania pieniędzy to pojawiła się okazja do zabawy za darmo. Przyjęcie Watch Dogs było na tyle dobre, że z czasem wydano Watch Dogs 2, a obecnie wyczekujemy Watch Dogs Legion.

Wkrótce kolejne darmowe gry na Epic Games Store

Zarządzający Epic Games Store nie zamierzają na tym poprzestawać. Tradycyjnie zdradzają, jakie gry jako kolejne oferowane będą w tej uwielbianej przez wielu promocji. To Figment, czyli połączenie gry akcji i przygodówki oraz Tormentor X Punisher - brutalna strzelanka 2D.

