Konsola czy PC? Henry Cavill nie ma wątplwiości

2019-12-24

Boże Narodzenie to z reguły przyjemny czas. Być może niektórzy znajdą pod choinką wymarzony sprzęt do gier. Gdyby list do Świętego Mikołaja pisał Henry Cavill, z pewnością poprosiłby nie o konsolę, ale o komputer.

Henry Cavill preferuje granie na PC

Wiedźmin od Netflix to obecnie jeden z najczęściej komentowanych seriali. Nic dziwnego, że w centrum uwagi znalazł się również Henry Cavill, który wciela się w Geralta z Rivii i zdaniem niektórych jest w tej roli idealny. Aktor udziela wielu wywiadów, w których siłą rzeczy przewija się również temat gier.

Tak, Henry Cavill zalicza siebie do graczy. W jednej z ostatnich rozmów został nieco podchwytliwie zapytany o to, którą konsolę do gier preferuje? Odpowiedź była błyskawiczna i okazało się, że w odwiecznym starciu konsole vs PC aktor opowiada się po stronie „blaszaków”. W poniższym materiale mowa o tym od około 2:30.

PC Master Race również wedle Elona Muska

Powyższe słowa aktora (jak niemal wszystkie inne w ostatnim czasie) zatoczyły w sieci szerokie kręgi. Do zabawy (chociaż niektórzy byliby gotowi pobić się o wyższość jednej platformy nad drugą) włączył się również Elon Musk. Niezwykle krótki komentarz zamieszczony na Twitterze nie pozostawia wątpliwości, że dyrektor generalny Tesla Inc. również stawia w tej rywalizacji na PC.

Henry Cavill +1 — Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2019

Nie blask fleszy, ale wieczór z ulubioną grą

W innym wywiadzie Henry Cavill zdradził, że większą przyjemność od wychodzenia z domy daje mu czas spędzony w spokoju z ulubioną grą. Nie wszystkim podoba się ciągłe bycie na świeczniku i Henry Cavill też to potwierdza.

„Za każdym razem gdy wychodzę z domu jestem bardzo czujny. Nawet jeśli nie wyglądam okropnie, nadal mam świadomość, że ludzie robią zdjęcia z ukrycia, a później wrzucają je do Internetu. Potem je widzisz i krzyczysz: O mój boże. W domu siedzę grając w gry przez naprawdę wiele godzin i uciekam od tego, bo wychodzenie na zewnątrz ma odwrotny skutek, nie relaksuje.”

Jakie gry najbardziej lubi Henry Cavill? Między innymi serię Total War z naciskiem na Total War: Warhammer II.

Planujecie w okresie świątecznym znaleźć trochę czasu na granie?

Źródło: NME

