Kojarzycie wyskakujące w przeglądarce okienka z radosną wieścią, że jako stumilionowy użytkownik odwiedzający stronę dostaniecie najnowszego Samsunga za darmo? Albo możecie otrzymać najnowszy iPhone za 1zł? Za takimi treściami stoją internetowi scammerzy.

Scam to oszustwo polegające na wzbudzeniu czyjegoś zaufania, a następnie wykorzystanie tego zaufania do wyłudzeń. Czasem oszustwo polega na wywołaniu jakiejś sytuacji emocjonalnej.

A któż z nas podczas przeglądania dóbr internetu chociaż raz nie trafił na okienko popup z informacją o wykryciu przerażającego wirusa w systemie? Wiele z takich okienek zawiera dokładne pouczenie co należy zrobić: natychmiast skontaktować się z call center, którego pracownik udzieli profesjonalnej pomocy. Czasem nawet jest napisane, że jest to oficjalna pomoc techniczna Microsoftu.

Mniej zorientowani użytkownicy (a takich wciąż jest naprawdę wielu) przestraszą się, że ich komputer jest zainfekowany i zadzwonią pod podany w okienku numer.

A wtedy odbierze przemiła osoba (zastanawiająco często z indyjskim akcentem), która może narobić problemów. Ludzie ufni lub nieobeznani z takimi metodami działania oszustów, mogą stać się nieświadomymi ofiarami.

Czasem scammerzy nie narobią zbyt wielkich szkód, a po „udzieleniu pomocy” proszą o zapłatę za wykonanie usługi i nie są to mocno wygórowane kwoty. Jednak zdarza się, że otrzymując dostęp do cudzego komputera zdobywają potrzebne dane i potem sami logują się na konto bankowe ofiary, czyszcząc je niekiedy do zera.

Niewiele da się z tym zrobić, bo bardzo często oszust siedzi sobie w innym kraju i ciężko go namierzyć oraz tym bardziej udowodnić winę.

Walka ze scammerami

Znaleźli się ludzie próbujący choć odrobinę uporać się z problemem scammerów. Jednym z nich jest Jim Browning. Prowadzi swój kanał na YouTube, na którym publikuje nagrania dotyczące jego zmagań ze sfabrykowaną pomocą techniczną. Ostatnio opublikował film rozpoczynający serię Spying on the Scammers (szpiegowanie oszustów), który pokazuje jak Browning poprzez jeden komputer uzyskał dostęp do całego call center znajdującego się w Indiach. Po chwili już miał dostęp do systemu kamer CCTV, nagrań rozmów, numerów telefonów i masy innych danych. Film pokazuje jak korzystając z monitoringu namierza kolejnych oszustów i identyfikuje tego, z którym rozmawiał... przy okazji wygrzebując z systemu jego imię i nazwisko.

Autor powyższego filmu nie jest osamotniony w walce z tego rodzaju oszustami. Na YouTube można znaleźć sporo nagrań, na których ktoś udaje, że dał się nabrać na scam, po czym włamuje się do systemu takiego call center, które zazwyczaj nie ma zbyt profesjonalnych zabezpieczeń. Udzielając oszustowi dostępu do swojego komputera można łatwo podsunąć mu ikonkę, po kliknięciu której otrzyma niespodziankę. Jedne niespodzianki udzielają dostępu do komputera, inne niszczą system lub dysk twardy.

Niektórzy przyznają się, że potrafią spędzić dłuższy czas na rozmowie telefonicznej z oszustem, bo w ten sposób nie ma on czasu na rozmowę z potencjalnymi ofiarami. Oszuści czasem sami dzwonią na losowe numery danego kraju i szukają ofiar podszywając się pod policję albo osoby pracujące w bankach. Niekiedy jest to telefoniczna prośba na udzielenie odpowiedzi do ankiety.

fragment z dokumentu BBC, który możecie zobaczyć tutaj

Sposobów na oszukanie kogoś w internecie i poza nim jest całe mnóstwo, więc warto uważać. Czasem będąc w pośpiechu możemy nawet nie zorientować się, że coś jest nie tak.

Jim działa nielegalnie, ale twierdzi, że chce pomóc ludziom uniknąć oszustów. Spędził kilka miesięcy na przeglądaniu danych i nagrań z kamer, a więcej szczegółów zapewne zobaczymy w kolejnych jego filmach.

Źródło: Jim Browning, inf. własna

