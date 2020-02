Przyjaciele to jeden z tych seriali, który dla wielu osób zasługuje na miano kultowego. Nieoficjalne doniesienia z ostatnich tygodni zostały potwierdzone. Znani bohaterowie wkrótce o sobie przypomną.

Specjalny odcinek serialu Przyjaciele dla HBO Max

Nie nastawiajcie się jednak na to, że serial powraca na dłużej. Przygotowany zostanie tylko lub aż specjalny odcinek dla HBO Max. Oczywiście nieprzypadkowo, ponieważ to właśnie ta platforma przejmuje prawa do serialu. Reżyserią zajmie się Ben Winston, specjalny odcinek ma trwać godzinę. Nie będzie kręcony wedle określonego scenariusza, idea zakłada luźną rozmowę aktorów wcielających się w główne role.

A udało się zebrać odtwórców wszystkich głównych ról, w nagraniach wezmą zatem udział Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry i David Schwimmer. Z nieoficjalnych informacji publikowanych już przez branżowe media wynika, że wszyscy otrzymają około 3 mln dolarów wynagrodzenia (na osobę). To chyba całkiem niezła stawka. Nawet jeśli obejmuje promocję w mediach społecznościowych aktorów (ale to też nieoficjalne sugestie).

Wszystkie sezony serialu Przyjaciele będą dostępne na HBO Max

Jak chwalą się pomysłodawcy, powyższa atrakcja nie będzie jedynym magnesem mającym przyciągnąć fanów serialu do HBO Max. To właśnie tu (i nigdzie indziej) dostępne będą bowiem wszystkie wcześniejsze odcinki aż 10. sezonów. Niektórzy zapewne pamiętają, iż z lat 1994-2004.

Przyjaciele trafią na HBO Max już na premierę platformy. Przypomnijmy, że tę zaplanowano na maj tego roku. Trzeba jednak mieć na uwadze, że dotyczy to rynku amerykańskiego, u nas premiera odbędzie się później.

