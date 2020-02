„Już nie jesteśmy w Hawkins” - „pozdrowienia z Rosji”. W taki sposób Netflix zapowiada 4. sezon serialu Stranger Things – jednej z największych perełek w jego katalogu.

O tym, że Stranger Things 4 powstaje, wiemy już od kilku miesięcy, ale dopiero dzisiaj doczekaliśmy się pierwszego zwiastuna tego nowego sezonu. To jedna z najgorętszych nowości Netflix na horyzoncie, więc wyłączamy się na moment i zostawiamy was z trailerem…

Zobacz najnowszy zwiastun Stranger Things 4 od Netflix:

Jak widzieliście, Hopper powrócił – odnalazł się na Kamczatce, gdzie nie tylko ludzie stanowią dla niego olbrzymie zagrożenie. Niebezpieczeństwo czyha także w Stanach Zjednoczonych – nie nowe, lecz długo skrywane, wiążące wszystko w całość.

4. sezon Stranger Things będzie najstraszniejszy i najdłuższy

Czwarty sezon Stranger Things ma być najstraszniejszym w historii tego serialu – tak przynajmniej zapowiadają bracia Duffer, którzy niezmiennie od początku zajmują się jego produkcją i trzymają przy tym bardzo wysoki poziom.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że 4. sezon Stranger Things (ex aequo z drugim) będzie najdłuższym, a więc złożonym z 9 odcinków. Możliwe, że pojawi się specjalny epizod poświęcony Jedenastce. To, co wiemy, to że pierwszy odcinek czwartej serii będzie nosił tytuł The Hellfire Club.

Kiedy premiera Stranger Things 4? Netflix na razie milczy

Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się premiera czwartego sezonu Stranger Things, ale powinno do niej dojść przed końcem tego roku.

