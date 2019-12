Laptopy Kompaktowe laptopy nie muszą się przegrzewać - Intel przygotował rozwiązanie problemu 2019-12-31 opublikowano przez Paweł Maziarz w dniu

Nowe rozwiązanie znajdzie zastosowanie w laptopach zgodnych ze standardem Project Athena. Prezentacja została zaplanowana na targi CES.

Odpowiednie chłodzenie podzespołów to jedno z największych wyzwań, które stoi przed konstruktorami nowoczesnych, kompaktowych laptopów. Intel podobno znalazł rozwiązanie tego problemu i zamierza się nim pochwalić na nadchodzących targach CES. Wiemy o co może chodzić w wynalazku „niebieskich”.

Producenci bezmyślnie odchudzają laptopy

Postęp technologiczny przynosi nie tylko coraz wydajniejsze, ale też coraz cieńsze laptopy. Problemem jest jednak znalezienie odpowiedniego kompromisu między wielkością (grubością) urządzenia a rozmiarem i wydajnością zainstalowanego chłodzenia. Producenci jednak nie zachowują odpowiedniej równowagi i bezmyślnie odchudzają laptopy.

Efekt jest taki, że nowe urządzenia może i są kompaktowe (a to dobrze się prezentuje w publikacjach marketingowych), ale czasami nie zapewniają odpowiedniego chłodzenia podzespołów, co doprowadza do ich przegrzewania i spadków wydajności (tzw. throttlingu).

Intel twierdzi, że kompaktowy i chłodny laptop nie musi się wykluczać

Jak donosi serwis DigiTimes, Intel postanowił rozwiązać ten problem i opracował nowy sposób chłodzenia kompaktowych laptopów. W tym celu połączono dwa rozwiązania, które już wcześniej były stosowane w chłodzeniach - komorę parową oraz arkusze grafitowe.

Pomysł sprowadza się do rozbudowy systemu chłodzenia – ma się on znajdować nie tylko pod klawiaturą, a więc tam gdzie w standardowych modelach, ale dodatkowo również za ekranem. Konieczne jednak będzie zastosowanie odpowiednich zawiasów, które mają odpowiadać też za przekazywanie ciepła. Rozwiązanie może okazać się sukcesem, bo podobno przekłada się na poprawę efektywności chłodzenia o 25 – 30%.

Wiemy, że innowacyjne chłodzenie znajdzie zastosowanie w laptopach zgodnych ze standardem Project Athena. Pomysł zostanie zademonstrowany podczas targów CES 2020. Wtedy też powinniśmy poznać pierwsze modele, gdzie producenci wdrożą takie rozwiązanie.

Źródło: DigiTimes, TechpowerUp

