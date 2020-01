Laptopy Lenovo pochwaliło się najlżejszym i najcieńszym laptopem do gier. Zapomniało jednak pochwalić się grafiką 2020-01-05 opublikowano przez Mateusz Tomczak w dniu

Lenovo to jeden z wiodących producentów laptopów, który ma w ofercie między innymi popularną serię Lenovo Legion obejmującą modele dla graczy. To właśnie ona wkrótce znów się rozrośnie.

Lenovo Legion Y740S będzie mobilnym laptopem gamingowym

Lenovo Legion Y740S to jedna z nowości, jakie producent przygotował z myślą o targach CES 2020. Wedle zapowiedzi będzie to najlżejszy (1,9 kg) i najcieńszy (14.9 mm) laptop do gier, jaki do tej pory udało mu się przygotować. Lenovo Legion Y740S otrzyma 15,6-calowy ekran IPS oraz przeprojektowaną klawiaturę - klawisze mają być bardziej ergonomiczne, a jednocześnie trwalsze.

W zależności od wersji, ekran będzie cechował się rozdzielczością 1920x1080 pikseli lub 3840x2160 pikseli (w obydwu przypadkach 60 Hz). Spodziewać należy się również procesorów Intel Core i9 10. generacji, maksymalnie 32 GB pamięci RAM i dysku SSD do 1 TB. Specyfikacja obejmować będzie też łączność Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ax i głośniki 2 x 2W z Dolby Atmos.

Ale pełnię możliwości pokaże dopiero we współpracy z Legion BoostStation

Jakiej informacji brakuje? Skoro mowa o sprzęcie dla graczy to istotna jest też karta graficzna. Tu pada jednak tylko krótkie stwierdzenie - „zintegrowana” i od razu następuje płynne przejście do Legion BoostStation. Cóż to takiego?

Nic innego jak przystawka eGPU, swoją drogą podoba do Razer Core X. Możliwe będzie wykorzystanie w niej wybranych kart NVIDIA GeForce lub AMD Radeon i po podłączeniu do laptopa (przez Thunderbolt 3) cieszenie się płynną rozgrywką w ulubionych tytułach. Legion BoostStation będzie wykonana z aluminium, ma pozwalać na wymianę karty graficznej bez narzędzi oraz oferować kilka dodatkowych złączy.

Sprzedaż Lenovo Legion Y740S ruszy za kilka miesięcy

Lenovo Legion Y740S oraz Legion BoostStation trafią do sprzedaży w maju. Ceny Lenovo Legion Y740S mają zaczynać się od 1100 dolarów.

Legion BoostStation wyceniono na 250 dolarów. Można będzie później zastosować tu własną kartę graficzną lub zdecydować się na jeden z zestawów przygotowanych przez producenta. Ze wstępnych informacji wynika, iż pojawią się te z Nvidia GeForce RTX 2060, 2070 i 2080 Super, a także Nvidia GeForce GTX 1660 Ti czy AMD Radeon RX 5700 XT. Oczywiście ceny zestawów z kartami graficznymi będą wyższe.

Źródło: cnet, slashgear

