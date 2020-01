Foto Lenovo Smart Frame, czyli inteligentny wyświetlacz zamiast obrazu na ścianie 2020-01-08 opublikowano przez Marta Andronik w dniu

Cyfrowe ramki do zdjęć są przyjemnym wynalazkiem, a Lenovo przenosi je na wyższy poziom. Firma zaprezentowała na CES najnowszą cyfrową ramkę, która może zaspokoić potrzeby wielu koneserów sztuki. To pierwsza ramka do zdjęć prezentująca się w sposób bardziej tradycyjny.

Inteligentna ramka na ścianie

Lenovo Smart Frame to 21,5-calowa cyfrowa ramka do zdjęć, którą można zawiesić na ścianie i w elegancki sposób zaprezentować ulubione zdjęcia. Wyświetlacz IPS ma rozdzielczość 1920 x 1080 i powłokę przeciwodblaskową. Obraz jest bogaty w różne tekstury i bardzo szczegółowe wykończenia.



Do wyboru są licznie zdjęcia z dostępnej biblioteki grafiki, ale można ustawić również własne. Urządzenie jest kompatybilne ze Zdjęciami Google. Sztuczna inteligencja zadba o jak najlepsze ich wyświetlanie.



Sterować wyświetlaczem można za pomocą aplikacji od Lenovo lub po prostu przesunąć dłonią przed czujnikiem ruchu, aby zmienić wyświetlane zdjęcie. Trzeba stać dość blisko, ponieważ zasięg wynosi maksymalnie 50 centymetrów.



Ciekawą funkcją jest czujnik światła, dzięki któremu wyświetlacz może automatycznie dostosowywać się do temperatury barwowej pomieszczenia.



Dodatkowo urządzenie jest wyposażone w głośniki i mikrofon, ale na razie nie mają żadnej konkretnej funkcji. Istnieje cień szansy, że przyszłości pojawi się możliwość korzystania z Asystenta Google, by sterować urządzeniem głosowo.



System mocowania, który ma ułatwić zainstalowanie na ścianie urządzenia oraz przewodów zasilających, umożliwia także obracanie ramki. Dzięki temu, wyświetlacz może wisieć w orientacji pionowej lub poziomej. Lenovo oferuje wybór różnych kolorów i tekstur ramek, które są wymienne. Każda z nich ma kosztować 39,99 USD.



Lenovo Smart Frame będzie w sprzedaży od sierpnia i ma kosztować 400 USD.



Źródło: Mashable, Lenovo, cnet



