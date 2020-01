Pierwsze duże wydanie jądra w tym roku przynosi spore zmiany. Zobacz, co nowego pojawiło się w Linux 5.5, dostępnym już w wersji stabilnej.

Linux 5.5 już jest i dobrze dogaduje się z Raspberry Pi 4

Linux 5.5 bez problemu dogaduje się z płytkami Raspberry Pi 4, więc będzie mógł znajdować się u podstaw waszych autorskich urządzeń i wynalazków. Obsługuje również podkręcanie układów graficznych AMD Navi oraz dobrze współpracuje z aktualnymi i nadchodzącymi platformami Intel. Dzięki wsparciu dla 5-poziomowego stronicowania kernel jest gotowy na najnowsze serwery.

Pierwsza duża aktualizacja linuksowego jądra w 2020 roku przynosi również wygodny sterownik temperatury dysku NVMe, framework KUnit do testów oraz usprawnione szyfrowanie danych w EXT4. To wszystko to oczywiście wciąż tylko początek.

Co nowego w kernelu Linux?

Przypomnijmy, że poprzednia aktualizacja również przyniosła ciekawe nowości – Linux 5.4 dodał obsługę systemu plików exFAT i układów Snapdragon 855, a także uzupełniającą warstwę ochronną (Kernel Lockdown). Kolejne duże wydanie, oznaczone numerem 5.6, zapowiada się jeszcze goręcej. Ma dodawać WireGuard, obsługiwać USB4 i poprawiać działanie sieci.

Ręczne pobieranie jądra Linux 5.5 jest już możliwe, a w najbliższym czasie ten kernel stanie się podstawą najnowszych wydań waszych ulubionych dystrybucji, między innymi Ubuntu 20.04 LTS.

Źródło: Linus Torvalds, Phoronix

Zobacz również te newsy o Linuksie: