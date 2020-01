Wielkimi krokami zbliża się premiera kolejnej wersji Ubuntu – 20.04 „Focal Fossa”. Jedną ze zmian, jakie wprowadzi to wydanie, będzie odświeżony wygląd.

Gdy Windows 10 nie przestaje irytować problemami, a wsparcie dla Windows 7 wygasa, mityczny „Rok Linuksa” może wreszcie nadejść i Canonical zamierza dobrze tę okazję wykorzystać. Znamy już pierwsze nowości, jakie trafią do Ubuntu 20.04 „Focal Fossa”, a ich początku należy wypatrywać (tak, to dobre słowo!) w warstwie wizualnej.

Ubuntu 20.04 z odświeżonym wyglądem - oto jak zmieni się motyw Yaru

Choć podstawą wyglądu Ubuntu jest środowisko graficzne GNOME, to duże znaczenie ma uzupełnienie w postaci motywu Yaru. W wersji oznaczonej numerem 20.04 zostanie on poważnie zmodyfikowany – tak, by w każdej sytuacji wyglądał lepiej i (przede wszystkim) spójnie.

Stąd na przykład taka mała zmiana, jak wprowadzenie fioletowego koloru przełączników i przycisków w miejsce (dotychczasowych) zielonego i niebieskiego. Efekt widać na screenie powyżej.

Kolejne mniejsze zmiany są związane ze zwiększonym kontrastem i objawiają się na przykład bardziej wyraźnymi obramowaniami przycisków. Możemy też liczyć na odświeżony wygląd ikon folderów, a także na konkretne motywy ciemne i jasne oraz łatwe przełączanie się między nimi – z poziomu panelu Ustawień.

Oczywiście to nie wszystko – co nowego w Ubuntu 20.04 „Focal Fossa”?

Ubuntu 20.04 nie będzie zawierał zbyt wielu nowości, ponieważ rozwijający tę dystrybucję zespół stawia przede wszystkim na stabilność. Aktualnie planowane zmiany to:

aktualizacja środowiska graficznego GNOME (3.36),

aktualizacja jądra Linux (5.5),

ulepszona obsługa ZFS,

bardziej skompresowany obraz,

obsługa wielu monitorów w GDM,

skalowanie ułamkowe w Xorg,

ulepszenia związane z grami,

nowe tapety

i wiele więcej.

Ubuntu 20.04 LTS na ostatniej prostej – premiera odbędzie się w kwietniu

2 kwietnia 2020 roku udostępniona zostanie wersja beta, a 23 kwietnia odbędzie się premiera Ubuntu 20.04 „Focal Fossa” w stabilnym wydaniu. Będzie to LTS (czyli wersja z wydłużonym, pięcioletnim wsparciem technicznym).

Do tego czasu aktualną wersją będzie Ubuntu 19.10 „Eoan Ermine” – w podlinkowanym newsie znajdziesz komplet informacji o niej.

Źródło: OMG! Ubuntu!, informacja własna

