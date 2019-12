Gry komputerowe Lubisz pogłówkować? Zajrzyj na Epic Games Store 2019-12-29 opublikowano przez Mateusz Tomczak w dniu

Wprawdzie Boże Narodzenie już za nami, ale w sklepie Epic Games Store wciąż trwa świąteczna wyprzedaż. W jej ramach systematycznie rozdawane są darmowe gry i na kolejną warto zwrócić uwagę.

The Talos Principle za darmo na Epic Games Store

Tym razem bez jakichkolwiek opłat pobrać można The Talos Principle. Zainteresowani powinni udać się na oficjalną stronę sklepu i skorzystać z przycisku „Odbierz”. Również w tym przypadku oferta jest limitowana czasowo. Obowiązuje do jutra, do godziny 17:00 polskiego czasu.

Przypomnijmy, że w ramach świątecznej wyprzedaży na Epic Games Store obiecano udostępnić aż 12 darmowych gier. The Talos Principle to już jedna z ostatnich, ponieważ wyprzedaż zakończona zostanie 1 stycznia 2020 roku.

The Talos Principle to świetnie oceniona gra logiczna

Nie mówimy tu o najnowszej produkcji. Premiera The Talos Principle miała miejsce w 2014 roku, ale mimo tego wciąż zapewnia ona świetną zabawę. Zwłaszcza graczom sympatyzującym z grami logicznymi. Twórcy ze studia Croteam zadbali tutaj o 120 interaktywnych łamigłówek, z którymi należy uporać się obserwując wszystko z perspektywy pierwszej osoby. Intrygująco prezentuje się świat, w którym umieszczono wspomniane łamigłówki. Łączony on bowiem w sobie widoki starożytnych ruin z nowoczesnymi technologiami.

The Talos Principle zebrało bardzo dobre oceny. Średnia na metacritic sięgnęła 85%, zarówno w przypadku branżowych mediów, jak i graczy.

Źródło: epicgames, DevolverDigital

Warto zobaczyć również: