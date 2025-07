Polskie studio gier CD Projekt Red oficjalnie otworzyło nowy budynek na swoim warszawskim kampusie, który określili „domem Wiedźmina”.

Okazuje się, że CD Projekt Red pracuje intensywnie nie tylko nad nowymi grami, jak powstający właśnie Wiedźmin 4 czy kontynuacja Cyberpunk 2077. Poszerzyli też portfolio nieruchomości. Do ich warszawskiego kampusu dołączył nowy obiekt. Polskie studio w mediach społecznościowych podzieliło się zdjęciami z otwarcia budynku na warszawskim Żeraniu, które określili „domem Wiedźmina”. To zapewne podkreśla tym samym jego znaczenie dla dalszego rozwoju studia.

CD Projekt Red z nowym "domem Wiedźmina". Co się tam znajdzie?

Otwarcie nowego kampusu to zapewne przełomowe wydarzenie dla CDPR. W takim otoczeniu łatwiej rozwijać uniwersa Wiedźmina i Cyberpunka. Sam budynek wygląda dość nowocześnie. Od początku projekt zakładał rewitalizację poprzemysłowego terenu w sposób przyjazny środowisku i wspierający lokalną społeczność. Zielone strefy i otwarte przestrzenie mają integrować firmę z okolicą Pragi‑Północ. Za projekt architektoniczny odpowiadało biuro Medusa Group, które inspirowało się przemysłowym charakterem tej części miasta. Architekci połączyli odnowioną tkankę poprzemysłową z nowoczesnym podejściem do projektowania przestrzeni dla twórców gier. Efektem jest sześciokondygnacyjny budynek z podziemnym parkingiem, oferujący łącznie około 6 tys. metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Kampus zlokalizowany jest przy ulicy Jagiellońskiej 74, tuż obok ronda Starzyńskiego.

Bryła nowej siedziby CD Projekt została zaprojektowana jako prostopadłościan z dużymi przeszkleniami. Wnętrza mają otwarty układ, pozbawiony wewnętrznych słupów, co umożliwia łatwe dostosowanie przestrzeni do aktualnych potrzeb zespołów dzięki zastosowaniu stalowych stropów. Wzdłuż elewacji rozmieszczono drewniane tarasy, które wprowadzają zieleń na każdą kondygnację. Za realizację inwestycji odpowiadała firma Skanska, która wykorzystała drewniane elementy elewacyjne oraz stalowe konstrukcje. Studio Profil przygotowało projekt techniczny fasady, dbając o jej funkcjonalność i estetykę. W nowym budynku nie zabrakło też specjalnej strefy rekreacyjnej na dachu oraz w garażu czy przestrzeni do pracy na świeżym powietrzu. Parter budynku mieści ogólnodostępną kawiarnię, która ma być miejscem spotkań zarówno dla pracowników, jak i gości.

Firma jest właścicielem całej działki o powierzchni 2,5 ha, na której znajdują się także odnowione budynki biurowe. W ich wnętrzach mieszczą się m.in. profesjonalne studio motion capture, dziewięć studiów dźwiękowych, studio nagrań wideo oraz sale szkoleniowe, co pozwala na realizację najbardziej zaawansowanych projektów w branży gier.

Źródło i zdjęcia: CD Projekt Red