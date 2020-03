Ostatnie tygodnie nie są najłatwiejsze dla firmy Intel, bo praktycznie co kilka - kilkanaście dni dowiadujemy się o lukach bezpieczeństwa wykrytych w procesorach „niebieskich”. Chyba Was nie zaskoczymy, gdy napiszemy… o kolejnym zagrożeniu.

Nowa luka bezpieczeństwa w procesorach Intel – naukowcy podeszli do tematu z drugiej strony

Mowa o luce LVI (to skrót od Load Value Injection), która została wykryta niezależnie przez dwa zespoły ekspertów – badaczy z firmy BitDefender oraz naukowców pod przewodnictwem Jo Van Bulcka z Katolickiego Uniwersytetu Lowańskiego. Eksperci doszli do podobnych wniosków.



LVI to brakujący element luk bezpieczeństwa w procesorach Intel

Podobnie jak w przypadku luki Meltdown, atak wykorzystuje niedoskonałości mechanizmu przewidywania spekulatywnego w procesorach Intel. Naukowcy odwrócili jednak kolejność operacji - zdołali „wstrzyknąć” do układu podmienione dane i oszukać mechanizmy bezpieczeństwa. Poniżej znajdziecie demonstrację ataku.

Eksperci z BitDefender wskazują, że luka LVI głównie zagraża stacjom roboczym i centrom danych, gdzie jeden dzierżawca może podejrzeć dane innego użytkownika. Wiemy jednak, że w praktyce atak jest trudny do przeprowadzenia, a Intel zadziałał z wyprzedzeniem i wydał nowe poprawki bezpieczeństwa.

Zła informacja jest taka, że luka LVI występuje w systemach z luką Meltdown. Mało tego! Naukowcy wykazali, że atak jest możliwy do przeprowadzenia nawet na komputerach, które otrzymały łatki chroniące przed luką Meltdown. Dowodzi to temu, że programowe poprawki są nieskuteczne i konieczne będzie wprowadzenie sprzętowych zmian w budowie procesora. Wszystkie szczegóły znajdziecie na tej stronie.

Na koniec ciekawostka. Naukowcy przygotowali humorystyczny filmik, który w prosty sposób przedstawia najważniejsze informacje o nowej luce bezpieczeństwa. Naszym zdaniem LVI to murowany kandydat do Oscara :)

Źródło: ZDNet, LVI

