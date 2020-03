Wiemy, że Intel przygotowuje się do wydania procesorów Comet Lake – nowych układów, które mają zastąpić obecne modele Coffee Lake. Choć do premiery nowych procesorów pozostało jeszcze trochę czasu, w sieci pojawiły się testy modelu Core i5-10600K.

Nowe procesory Intela nie wprowadzą rewolucji - kolejne "+" w litografii

Jak już dobrze wiemy, generacja Comet Lake nie wprowadzi rewolucji w budowie procesorów. Nadal będziemy mieli do czynienia z mikroarchitekturą Skylake i 14-nanometrową litografią (w usprawnionej wersji z trzema plusami).



Porównanie wielkości jąder - Core i7-8700K (6C/12T) i Core i5-10500 (6C/12T)

Jądro procesorów Core i5 10000 ma zbliżony rozmiar do modeli Core i7 8000. Nie powinno nas to jednak dziwić, bo i tu i tu zastosowano 6 rdzeni oraz układ graficzny klasy GT2.



Nowy procesor ma inne rozmieszczenie wcięć. Zmieni się też położenie jednego styku

Warto jednak zauważyć, że procesory Comet Lake będą korzystać z nowej podstawki LGA 1200. Nowe modele nie będą więc kompatybilne z obecnymi płytami głównymi pod LGA 1151.

Intel Core i5-10600K – wersja sklepowa vs próbka inżynieryjna

Core i5-10600K swoją specyfikacją przypomina model Core i7-8700K z generacji Coffee Lake. Procesor został wyposażony w 6 rdzeni z obsługą technologii HT (12 wątków), dwukanałowy kontroler pamięci DDR4-2666 oraz 12 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu. Nowy model cechuje się jednak wyższym współczynnikiem TDP (125 zamiast 95 W).

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Według nieoficjalnych przecieków, sklepowa wersja procesora ma pracować z taktowaniem 4,1 GHz, a w trybie Turbo Boost będzie mogła przyspieszyć do 4,8 GHz (przy obciążeniu wszystkich rdzeni do 4,5 GHz). Chińscy dziennikarze weszli w posiadanie próbki inżynieryjnej (QSRJ), która pracuje z niższymi zegarami – bazowa wartość to 3,5 GHz, a w trybie Turbo osiąga 4,3 GHz,

Jak Core i5-10600K wypada w testach?

Chińscy redaktorzy sprawdzili próbkę inżynieryjną modelu Core i5-10600K, ale na potrzeby testów została ona podkręcona do 4,7 GHz na wszystkich rdzeniach. Testy przeprowadzono na platformie z 2x 8 GB pamięci DDR4 3000 MHz i średniej klasy płytą główną Intel Z490 (z testową wersją BIOS-u).

Wyniki z benchmarka CPU-Z nie powinny być dla nas zaskoczeniem. Podkręcony Corei5-10600K uzyskał 560 pkt. dla jednego rdzenia i 4300,9 pkt. dla wszystkich rdzeni. Są to nieco lepsze wynik niż w przypadku 6-rdzeniowego/12-wątkowego modelu Core i7-8700K (realnie ~550/3900 pkt.) i 8-rdzeniowego/8-wątkowego Core i7-9700K (~575/4250 pkt.).

W benchmarku Cinebench R15 nowy procesor uzyskał 207/1529 punktów. Jest to nieco lepszy wynik od tego co oferuje Core i7- 8700K (~198/1413 punktów) i zbliżony do tego co uzyskuje Core i7-9700K (210/1521 punktów).

Na koniec test w benchmarku Cinebench R20. Ponownie bez większego zaskoczenia – Core i5-10600K uzyskał wynik 491/3716 pkt., więc zbliżony do tego co oferuje Core i7-9700K (504/3725 pkt.).

Wygląda więc na to, że Core i5-10600K oferuje wydajność zbliżoną do wcześniejszych 6-rdzeniowych/12-wątkowych modeli producenta. Sukces procesora będzie zależeć od wyceny.

Podkręcanie nowych procesorów porównane do wybuchu jądrowego

Do podkręcenia Core i5-10600K do 4,7 GHz konieczne było zwiększenia napięcia do 1,250 V. Wiemy, że procesor był zdolny do pracy z taktowaniem 5,0 GHz, ale wymagał wtedy zasilania na poziomie 1,33 V i cechował się bardzo wysokim poborem mocy.

Pobór mocy 6-rdzeniowego/12-wątkowego modelu po OC był jednak niczym w porównaniu do podkręcania 8-rdzeniowych/16-wątkowych czy 10-rdzeniowych/20-wątkowych modeli – chiński portal posłużył się tutaj porównaniem do wybuchu jądrowego, więc na pewno było grubo (co potwierdzałoby wcześniejsze przecieki od producentów sprzętu).

Jak wypadnie sklepowa wersja Core i5-10600K? Przekonamy się w najbliższych tygodniach, bo podobno właśnie wtedy na nastąpić premiera nowych procesorów Intela.

Źródło: Zhuanlan Zhihu

