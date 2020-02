Rozbudowany Outlook, a może uproszczone Trello? Jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, platforma Spaces zasługuje na uwagę. Co takiego przygotował Microsoft tym razem?

Microsoft robi, co może, by nie tylko gonić konkurencję, ale wręcz ją przeganiać. Nieźle wychodzi mu to w przypadku aplikacji Teams (skutecznie rywalizującej ze Slackiem) i równie dobrze może być z nową platformą Spaces (wyglądającą jak alternatywa dla Trello). Obejrzyjcie poniższy film, a sami się zaraz o tym przekonacie.

Spaces helps you organize your emails, meetings, and docs into easy-to-follow project spaces. Forget worrying about dropping the ball; Spaces helps you stay effortlessly on top of what matters. https://t.co/eyru4apQEK pic.twitter.com/MZad1loRuz — WalkingCat (@h0x0d) February 16, 2020

Co to jest Microsoft Outlook Spaces?

Spaces to przeznaczona do wygodnego zarządzania najróżniejszymi swoimi projektami platforma, której rdzeniem jest poczta Outlook. Dzięki niej mamy mieć pod kontrolą poszczególne wiadomości, dokumenty i spotkania. Do tego można jeszcze tworzyć notatki i listy rzeczy do zrobienia, a także dodawać linki i inne elementy. Krótko mówiąc: cokolwiek jest związane z projektem, ma się znaleźć właśnie tutaj.

Wszystko to, by skutecznie i efektywnie zarządzać swoimi projektami. Założenie jest takie, by w tym jednym miejscu znajdowało się wszystko, czego potrzeba, ale na tym wcale nie koniec. Z pomocą przychodzi tutaj bowiem także sztuczna inteligencja, podpowiadająca, co i jak robić, by wykorzystać pełen potencjał drzemiący w tym rozwiązaniu i nakierowująca na kluczowe zadania do zrealizowania.

Kiedy Microsoft udostępni Spaces?

Na razie nie wiadomo, kiedy Microsoft zdecyduje się na wprowadzenie Spaces do Outlooka i oddanie tej platformy w ręce użytkowników. Wiemy za to, że trwają już testy, więc niewykluczone, że nie będziecie musieli długo czekać. Oczywiście innym pytaniem (i właśnie z nim was zostawimy) jest to, czy w ogóle czekacie.

Źródło: WalkingCat, MSPowerUser, The Verge

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Czytaj dalej o rozwiązaniach Microsoftu: