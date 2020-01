Microsoft Edge zadebiutował dziś w nowej wersji – opartej na silniku Chromium. O tym, że tak się stanie, wiedzieliśmy już od dłuższego czasu. Niestety i tak było go za mało, by gigant z Redmond przygotował komplet funkcji.

Amerykański gigant nie przestaje wierzyć w to, że jest w stanie dostarczyć doskonałą przeglądarkę internetową dla użytkowników systemu Windows 10. Nowa wersja programu Microsoft Edge wykorzystuje silnik Chromium – ma więc solidne i sprawdzone w bojach fundamenty. Czy jest jednak w stanie zaoferować coś ponadto?

Przeglądarka Microsoft Edge z Chromium już dostępna w stabilnej wersji

Przejście na silnik Chromium to dobra zmiana w przypadku przeglądarki Microsoft Edge, a na pewno pozwalająca jej na rozwinięcie skrzydeł. Ten ruch oznacza bowiem nie tylko stabilne działanie, ale też kompatybilność z najnowszymi technologiami webowymi i najróżniejszymi rozszerzeniami ze sklepu Chrome Web Store (choć niestety nie ze wszystkimi – użytkownicy donoszą o problemach, przede wszystkim w przypadku synchronizacji danych).

Zresztą synchronizacja sprawia problemy nie tylko wewnątrz rozszerzeń, ale też samej przeglądarki w ogóle. Jest to funkcja, która jeszcze nie działa poprawnie, nawet pomimo tego, że premiera stabilnej wersji programu jest już za nami.

Microsoft Edge zostanie naprawiony, ale czy to wystarczy?

Microsoft zapowiada, że wkrótce uzupełni swoją przeglądarkę o brakujące funkcje. Nawet po tym jednak trudno może być temu programowi zyskać większą popularność. Przyzwyczajonych do Chrome’a, Firefoksa czy Opery użytkowników niełatwo będzie przekonać do przejścia na Edge’a, szczególnie, że marka ta nie cieszy się szczególnie dużą sympatią (co nie może dziwić, gdy mówimy o następcy Internet Explorera). Ale może niesłusznie?

Jeżeli wy sami nie jesteście przekonani co do tego, czy warto wypróbować tę nową wersję, to może was zainteresować ta lista, skonstruowana po kilku chwilach spędzonych z programem…

Oto dlaczego warto dać szansę przeglądarce Microsoft Edge (Chromium):

ma przejrzysty i czytelny interfejs użytkownika ,

, działa szybko i stabilnie,

oferuje rozszerzone ustawienia prywatności i bezpieczeństwa,

i bezpieczeństwa, obsługuje profile (co przyda się, gdy z jednego komputera korzysta kilka osób),

jest kompatybilna z rozszerzeniami dla Google Chrome ,

, obsługuje PWA (czyli pozwala na uruchamianie stron tak, jakby były aplikacjami),

ma wbudowany tryb czytania z szerokimi opcjami personalizacji ,

, pozwala skorzystać z trybu ciemnego (ręcznie lub automatycznie)

i ma wbudowany czytnik PDF-ów z edycją „na żywo” ,

, a wkrótce też zaoferuje Kolekcje, czyli bardziej zaawansowaną wersję Zakładek

i wkrótce też będzie synchronizował dane między przeglądarkami.

Zainteresowani? Zatem, każdy z was może już teraz pobrać ten program, korzystając z linku poniżej…

Pobierz stabilną wersję przeglądarki Microsoft Edge (Chromium) na Windows 10:

Źródło: Microsoft, BetaNews, Windows Central, informacja własna

