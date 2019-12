Gry na konsole Szybko, a mimo to dobrze - Microsoft przedstawił Games with Gold na styczeń 2019-12-19 opublikowano przez Mateusz Tomczak w dniu

Być może z racji zbliżających się świąt, Microsoft bardzo szybko ogłosił gry, jakie zostaną udostępnione w ramach kolejnej edycji programu Games with Gold. Oto co czeka na abonentów w styczniu.

Games with Gold – styczeń 2020

Styx: Shards of Darkness – Xbox One – 1 - 31 stycznia

Batman: The Telltale Series – The Complete Season – Xbox One – 16 stycznia - 15 lutego

Tekken 6 – Xbox 360 – 1 - 15 stycznia

LEGO Star Wars II: The Original Trilogy – Xbox 360 – 16 - 31 stycznia

Microsoft zadbał o zestaw dobrze ocenionych gier

Każdy z graczy ma inne preferencje co do gatunków, ale nie da się zaprzeczać, że powyższy zestaw zawiera dobrze oceniane gry. Średnie not na metacritic mówią o tym najlepiej. Skradanka Styx: Shards of Darkness, o której więcej możecie dowiedzieć się z naszej recenzji, oraz przygodówka Batman: The Telltale Series mogą pochwalić się średnimi około 70%. W przypadku Tekken 6 i LEGO Star Wars II: The Original Trilogy jest jeszcze lepiej, odpowiednio 80% i 85%.

Warto zaznaczyć, że obydwie gry na Xbox 360 zadziałają, dzięki programowi wstecznej kompatybilności, także na Xbox One.

Źródło: Xbox

