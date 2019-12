Gry na konsole Nie jedna, nie kilka, ale kilkanaście gier na premierę Xbox Series X? 2019-12-16 opublikowano przez Mateusz Tomczak w dniu

Wiele mówi się o wydajności nadchodzących konsol, ale o ich sukcesie bądź porażce w dużej mierze decydować będą gry. Wedle nieoficjalnych doniesień, tu, przynajmniej na starcie, dominować ma Xbox Series X.

Kilkanaście gier na premierę Xbox Series X? Byłoby pięknie

Z informacji, jakie publikuje Anton Logvinov wynika, iż na premierę Xbox Series X miałoby być gotowych kilkanaście gier. Brzmi bardzo obiecująco i z pewnością zadowoliłoby to większość graczy, mogłoby nawet przyciągnąć do konsoli niezdecydowanych. Oczywiście jest jeszcze bardzo wcześnie, a rosyjski dziennikarz zdaje się mieć ostatnio małe parcie na szkło. Trzeba jednak oddać mu, że potwierdziły się jego sugestie dotyczące wydania Death Stranding na PC, kolejne źródła zaczynają przychylać się również do jego sugestii mówiących o wydaniu Horizon Zero Dawn na PC.

У #xboxseriesx будет от 12 до 16 эксклюзивов на старте. Разумеется, не все крупняки. — Anton Logvinov (@alogvinov) December 13, 2019

Microsoft może, a nawet powinien, zdystansować tu Sony

To samo źródło dodaje, że w przypadku PlayStation 5 gracze będą musieli zadowolić się zdecydowanie skromnieją bazą tytułów startowych. Nie da się ukryć, że obecna generacja należy do Sony i jeśli Microsoft chce uniknąć powtórki to powinien spróbować iść nie w kierunku haseł o dużej wydajności (bo ta będzie w przypadku Xbox Series X i PlayStation 5 zbliżona), ale właśnie w gry. Spory wybór, a przede wszystkim odpowiednia jakość mogą okazać się najlepszym magnesem na graczy.

Ролик hellblade просто топовый. Так надо начинать соревнование некстгена. Кстати, вот вам еще один инсайд - говорят, у Сони ничего кроме Ghost of Tsushima и обновленных Last of Us 2 и Deathstranding из крупняка на старте PS5 не будет, а бокс будет в красе. Как во времена 360ого — Anton Logvinov (@alogvinov) December 13, 2019

W jakie gry zagramy na Xbox Series X?

Na ten moment pewne jest, że na industrialnie wyglądającym Xbox Series X zadebiutuje Halo Infinite oraz zaprezentowane przed kilkoma dniami Senua’s Saga: Hellblade II. Nie należy jednak oczekiwać, że w gronie tytułów startowych pojawią się same produkcje AAA i produkcje na wyłączność tej konsoli.

Prawdopodobnie do grona dwóch wymienionych gier dołączy Everwild od twórców Sea of Thieves, Rainbow Six Quarantine i Watch Dogs Legion. Wiele wskazuje również na polski akcent w postaci Dying Light 2, o czym wspominali sami twórcy.

Jaką grę najbardziej chcielibyście zobaczyć na premierę Xbox Series X? Nie mówiąc o tych już znanych, bo Xbox Series X będzie wspierać wsteczną kompatybilność, która obejmie wszystkie poprzednie generacje.

Źródło: Anton Logvinov, Xbox

