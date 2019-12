Ciekawostki Ghostery wychodzi poza granice przeglądarki 2019-12-20 opublikowano przez Wojciech Kulik w dniu

Twórcy Ghostery chcą, żebyście czuli się bezpiecznie nie tylko w obrębie przeglądarki, ale też podczas korzystania z najróżniejszych aplikacji. Poznajcie Midnight.

Ghostery często jest pierwszą z instalowanych wtyczek do Chrome’a czy Firefoksa, bo zapewnia skuteczną ochronę przed najróżniejszymi „szpiegami”, których pełno jest w Internecie. Jej autorzy postanowili teraz wyjść poza granice przeglądarki WWW i rozszerzyć pole działania o całego naszego peceta. Tak zrodziło się narzędzie Midnight.

Midnight, czyli Ghostery na cały komputer. Jak to działa?

Midnight przynosi ze sobą komplet (znanych z Ghostery) funkcji blokujących reklamy i narzędzia szpiegowskie oraz pozwala skorzystać z nich w popularnych aplikacjach. Gdy zainstalujemy ją na pececie z systemem Windows lub na Macu, żaden program nie będzie zbierał ani wysyłał informacji na nasz temat. Wśród aplikacji, którym uniemożliwia naruszanie naszej prywatności, znajdują się między innymi:

Spotify,

Dropbox,

Slack,

Microsoft Outlook

czy Photoshop.

Najróżniejsze aplikacje uruchomione na naszym komputerze, gromadzą o nas informacje. Wiedzą, kim są nasi znajomi, czym się interesujemy, dokąd chodzimy i jak dużo czasu spędzamy na tej lub innej aktywności. Te dane pozwalają na stworzenie naszego profilu reklamowego – to co dla nas oznacza naruszenie prywatności, firmom daje korzyści finansowe. Midnight ma to uniemożliwiać.

Ile to kosztuje? (Całkiem wysoka) cena prywatności

Aplikacja, która poza blokowaniem trackerów i reklam, umożliwia też skorzystanie z VPN i monitorowanie statystyk dotyczących tego, kto próbuje zebrać nasze dane, kosztuje 14 dolarów na miesiąc. Jeśli nie jesteście pewni, czy warto z niej skorzystać, możecie wypróbować ją za darmo. Okres testowy trwa 7 dni. Zainteresowani?

Pobierz Ghostery Midnight za darmo na tydzień:

Źródło: TechCrunch

