Ministerstwo Cyfryzacji chce blokować pornografię na poziomie przeglądarek

Prawo i Sprawiedliwość nie od dziś mówi o zmianach w prawie, które umożliwiłyby utrudnienie dostępu do pornografii osobom niepełnoletnim. Nie jest to proste, ale okazuje się, że już wkrótce mamy poznać szczegóły pomysłu, który niektórym wyda się genialny, innym szalony.

Blokada porno na poziomie przeglądarek

Jeszcze w zeszłym roku o planach rządku wypowiadał się premier Mateusz Morawiecki, o czym zresztą informowaliśmy. Padały wtedy stwierdzenia o poszukiwaniach najlepszego rozwiązania pozwalającego na skuteczne blokowanie pornografii. W wywiadzie dla RMF FM nieco wiecej zdradził teraz Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji.

Okazuje się, że poszukiwania zwieńczone zostały chęcią blokowania pornografii na poziomie przeglądarek. Minister Cyfryzacji chciałby zresztą pójść dalej i w ten sam sposób blokować dostęp do innych stron dla pełnoletnich.

Można się dogadać z dostawcami przeglądarek, jest ich raptem kilku, żeby z defaultu, mówiąc nieładnie, dostęp do niektórych treści był zablokowany. Można by to było odblokować specjalnym kluczem, który będziemy generować i udostępnimy. [...] Jestem zwolennikiem, żeby to rozwiązanie było uniwersalne, w tym sensie żeby nie dotyczyło tylko pornografii, tylko w ogóle dostępu do stron dla pełnoletnich. Mówimy tu o hazardzie sklepach, o z alkoholem, itd. Wszędzie tam gdzie jest potrzebna weryfikacja wieku to się w różny sposób odbywa.

Czy pomysł PiS jest realny?

W tym samym wywiadzie padło, iż za 2-3 miesiące omawiane rozwiązanie powinno być już wypracowane. Czy działa gdziekolwiek indziej? Wprawdzie Minister Cyfryzacji przywołał tu Wielką Brytanię, ale tam skończyło się głównie na zapowiedziach.

Czy u nas będzie podobnie? Co sądzicie o pomyśle rządu? O samej idei i możliwości wdrożenia jej w życie? My jesteśmy bardzo ciekawi konkretów i tego, w jaki sposób uda się „dogadać” z dostawcami przeglądarek. „Kilkoma”.

Całą rozmowę możecie odsłuchać poniżej. Fragment dotyczący pornografii zaczyna się od 12 minuty.

Źródło: Fakty RMF FM

