Nagra wideo w wysokiej jakości – tak za dnia, jak i w nocy, dzięki czemu będziemy mieli dowód na swoją niewinność. Dzięki niemu unikniemy też listu ze zdjęciem z fotoradaru. Mio MiVue 795 taki właśnie jest.

Mio MiVue 795 to wideorejestrator z nieco wyższej półki

W przeciwieństwie do większości wideorejestratorów, Mio MiVue 795 nagrywa wideo w jakości 1600p/30fps, a nie w FullHD. Dzięki temu łatwiej jest dostrzec szczegóły, takie jak znaki na tablicy rejestracyjnej czy logo marki. Pozytywny wpływ na ilość rejestrowanych detali ma też szeroki kąt widzenia obiektywu – 150 stopni. A że producent postawił na matrycę CMOS, szklaną optykę z przysłoną f/1.8 i rozwiązanie Night Vision Pro, to film nagrany w nocy jest równie dobry jakościowo, co ten zarejestrowany za dnia.

Wszystkie filmy nagrane przez wideorejestrator można przesłać na komputer albo też obejrzeć na zintegrowanym wyświetlaczu o przekątnej 2,7 cala – na przykład po to, by pokazać, jak było, policjantom. Z kolei wbudowany GPS pozwala na przypisanie do materiału lokalizacji oraz prędkości, z jaką się poruszaliśmy, a czujnik przeciążeń dba o zabezpieczenie przed nadpisaniem fragmentu prezentującego zdarzenie. Nie moglibyśmy też pominąć faktu, że nowość Mio oferuje tryb parkingowy.

Ile kosztuje taki osobisty asystent kierowcy od Mio?

Mio MiVue 795 to jednak nie tylko wideorejestrator, ale też osobisty asystent kierowcy, jako że został wyposażony w systemy wspomagania. Ostrzeże nas przed ryzykiem wystąpienia kolizji z autem przed nami, poinformuje o niespodziewanej zmianie pasa ruchu i da nam znać, jeśli uzna, że możemy być przemęczeni. Możemy tez liczyć na ostrzeżenia przed fotoradarami (a ich baza jest aktualizowana przez cały okres eksploatacji).

Ile przyjdzie nam zapłacić, jeśli zdecydujemy się na jego zakup? Cena wideorejestratora Mio Mivue 795 wynosi 749 złotych.

