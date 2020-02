Navitel AR250 NV to najnowszy wideorejestrator z rodziny Night Vision. Kosztuje niewiele, a oto co ma do zaoferowania kierowcom, chcącym mieć dowody.

Wchodzisz do auta, uruchamiasz silnik i w tym samym momencie swoje działanie rozpoczyna on: Navitel AR250 NV – nowy wideorejestrator samochodowy za nieduże pieniądze, którego producent obiecuje jednak, że można na tym sprzęcie polegać. Gdy jedziesz, urządzenie nagrywa filmy w rozdzielczości Full HD przy 30 klatkach na sekundę, co może nie jest imponującą jakością, ale ta będzie wystarczająca w większości przypadków. Dobrze brzmią też informacje o 4-warstwowej szklanej soczewce, 140-stopniowym kącie widzenia oraz sensorze Night Vision, czyli przystosowanym do pracy także po ciemku.

Nagrywane filmy nowy model Navitela zapisuje w formacie MOV na (niedołączonej do zestawu) karcie pamięci microSD – możesz kupić dowolną, tak długo jak jej pojemność nie przekraczaj 64 GB. A gdy zabraknie na niej miejsca, nowy materiał zacznie nadpisywać stary (chyba że będzie przed tym zabezpieczony – możesz to zrobić ręcznie, ale w przypadku zderzenia czy gwałtownego hamowania taka blokada włączy się automatycznie). Duży, 2-calowy wyświetlacz pozwala ci przejrzeć nagrania bez konieczności ich przesyłania na komputer.

Automatyczne wygaszanie ekranu to szansa na zmniejszenie zużycia energii, a wbudowany akumulator ma pojemność 100 mAh. Po co wideorejestratorowi ten komponent? Ano po to, by nagłe odłączenie od zasilania nie powodowało wyłączenia urządzenia, a po drugie – na potrzeby trybu parkingowego. Navitel AR250 NV pozostaje bowiem czujny także w trakcie postoju.

Wspomnieliśmy wcześniej, że jest to sprzęt za nieduże pieniądze. O jakim konkretnie wydatku mówimy? Navitel AR250 NV kosztuje około 130 złotych. W zestawie z wideorejestratorem znajdziemy uchwyt na przyssawkę, ładowarkę samochodową, instrukcję obsługi oraz roczną licencję Navitel Navigator z mapami europejskich państw.

