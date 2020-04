Ilu już klonów doczekało się Dark Souls? Tylu, że trudno byłoby je zliczyć. Dlaczego więc wspominamy wam o kolejnym z nich? Ano dlatego, że trudno o nim nie wspomnieć. Mortal Shell zapowiada się wybornie!

Zapowiedź Mortal Shell – może się podobać

Mortal Shell wygląda jak coś, co mogłaby stworzyć ekipa FromSoftware. Nie jest to jednak kolejne dzieło ojców Dark Souls i Bloodborne, lecz debiutancki projekt niezależnego studia Cold Symmetry założonego przez kilkunastu weteranów pracujących wcześniej nad tytułami klasy AAA. Co ważne – nie poszli oni na łatwiznę, lecz postanowili na bazie „soulów” stworzyć coś oryginalnego.

Tak zrodził się pomysł na Mortal Shell – RPG akcji osadzone w ponurym świecie i przekazujące nam kontrolę nad bezimiennym nieszczęśnikiem, który w dodatku nie ma fizycznej powłoki. I tutaj musimy się zatrzymać, bo mówimy właśnie o najciekawszym rozwiązaniu przygotowanym przez Cold Symmetry.

Nasz bohater będzie mógł przywdziewać „ciała”, którymi wypełniona będzie ta mroczna kraina. Wraz z nimi będzie zyskiwał zdolności zmarłych wojowników, do których wcześniej należały.

Podczas rozgrywki będziemy mogli więc opanować wiele stylów walki, aby ostatecznie wykreować postać dostosowaną do siebie. Rywalizując, będziemy musieli wykazać się nie tylko umiejętnościami, ale też refleksem, precyzją i odpowiednią taktyką. Już teraz zobaczcie jak to wygląda na zwiastunie…

Zobacz najnowszy zwiastun Mortal Shell, zapowiadający grę:

Gra Mortal Shell zmierza na pecety oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One. Jej premiera została zaplanowana na trzeci kwartał bieżącego roku, więc długo nie będziemy musieli czekać.

Źródło: VG247, IGN

