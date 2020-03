Po genialnym NieR: Automata macie ochotę na więcej? Square Enix was wysłuchało i zaprezentowało coś, co może was zainteresować…

NieR Replicant powróci w odświeżonej wersji

W 2017 roku światło dzienne ujrzało genialne NieR: Automata i dla wielu osób były to pierwsze odwiedziny w tym nieprzyjaznym, ale szalenie klimatycznym świecie. Siedem lat wcześniej jednak w katalogu PlayStation 3 zadebiutowała pierwsza część opowieści, zatytułowana NieR Replicant – nieco gorzej oceniana, ale ciepło wspominana. Wielu z was pewnie nie miało okazji się z nią zapoznać. Wkrótce może się to zmienić, bo na horyzoncie jawi się jej odświeżona wersja.

Wiecie jaki tytuł nosić będzie ten remaster? NieR Replicant ver.1.22474487139… – szalone, ale jakże przy tym oryginalne! Niestety poza tym nie poznaliśmy zbyt wiele szczegółów. Wiemy jedynie, że to trzecioosobowe RPG akcji powróci w niedalekiej przyszłości na trzy platformy: konsole PlayStation 4 i Xbox One oraz komputery osobiste (za pośrednictwem Steama). Twórcy zaserwowali nam też zwiastun, którym w tym momencie chcielibyśmy się z wami podzielić.

Zobacz zwiastun NieR Replicant (Remaster), zapowiadający grę:

W NieR Replicant trafimy do mrocznego, postapokaliptycznego świata i będziemy śledzić historię głównego bohatera – wojownika, starającego się uratować swoją młodszą siostrę, Yonah, szukając dla niej lekarstwa. W pracach nad odświeżoną wersją tej opowieści udział bierze spora część zespołu odpowiedzialnego za Automatę, w tym reżyser Yoko Taro, kompozytor Keiichi Okabe i producent Yosuke Saito. Brzmi świetnie!

A NieR: Automata już wkrótce wyląduje w Xbox Game Pass

Firma Square Enix zdradziła przy okazji, że NieR: Automata, które na całym świecie znalazło już ponad 4,5 miliona nabywców, na początku kwietnia trafi do katalogu Xbox Game Pass. Co więcej, będzie to edycja zatytułowana Become as Gods, zawierająca dodatkowe elementy, w tym trzy nowe zadania i najróżniejsze dodatki kosmetyczne.

Źródło: GamingBolt, Dark Side of Gaming

