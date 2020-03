Motorola Moto G8 to najnowszy przedstawiciel cieszącej się sporą popularnością serii smartfonów z szeroko pojętej średniej półki. Jakie ma szanse na wzbudzenie większego zainteresowania?

Moto G8 to średniak, niestety z widocznymi brakami

Niestety wygląda na to, że nie będzie to najbardziej rozchwytywany model serii Moto G. Warto pamiętać, że Motorola to piąty pod względem popularności producent smartfonów na naszym rynku. Poznaliśmy już (a nawet możemy kupować) modele Moto G8 Plus oraz Moto G8 Power. Wszystko wskazuje na to, że najnowsza Moto G8 będzie usytuowana najniżej w hierarchii. Tak przynajmniej sugeruje specyfikacja, bo pod względem stylistyki nie ma tu jakichkolwiek zaskoczeń.

Moto G8 dysponuje 6,4-calowy ekranem o proporcjach 19,5:9 i rozdzielczości tylko HD+ (720 x 1560 pikseli). Obudowa skrywa natomiast ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 665, 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej. Jednocześnie producent postawił na potrójny aparat fotograficzny z obiektywami: standardowym, szerokokątnym 118° i makro, a także na baterię o pojemności 4000 mAh. Jak deklaruje, będą to jedne z najmocniejszych punktów tego modelu.

Zgodnie ze standardami producenta nie powinno być powodów do narzekania na oprogramowanie. Zastosowano tu system Android 10 w niemal czystej postaci. Producent jak zawsze pominął dodatkowe aplikacje ograniczając się do dorzucenia jedynie kilku praktycznych funkcji skrywających się w zakładkach Gesty Moto i Wyświetlacz Moto. Tym razem dodatkowo wspomina o Moto Gametime. To rozwiązanie, które ma przydać się graczom, optymalizować sprzęt i blokować wszystko, co mogłoby rozproszyć uwagę.

Optymizmem nie napawa za to zaplecze komunikacyjne. Wprawdzie Moto G8 ma Bluetooth 5.0, ale zarazem jednozakresowe (2,4 GHz) Wi-Fi 802.11 b/g/n. Co dla wielu będzie najgorszą informacją, nie oferuje modułu NFC.

Specyfikacja Moto G8 w szczegółach

Android 10

6,4-calowy ekran IPS 19,5:9, HD+ (720 x 1560 pikseli)

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 665 (11 nm)

4 GB RAM

64 GB pamięci wewnętrznej + czytnik kart microSD

kamera główna 16 Mpix f/1.7 + 8 Mpix f/2.2, 118° + 2 Mpix f/2.2

kamera przednia 8 Mpix f/2.0

Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz)

dual SIM

bateria 4000 mAh, ładowanie 10W

ochrona przed wilgocią (IPX2)

wymiary 161.27 x 75.8 x 8.99 mm

Dostępność i cena Moto G8

Sprzedaż Moto G8 w pierwszej kolejności rozpocznie się w Brazylii. Producent potwierdził, że w kolejnych tygodniach smartfon pojawi się na innych rynkach, także w Europie. Zapewne wzorem Moto G8 Plus oraz Moto G8 Power zobaczymy go w Polsce. Cena pozostaje jednak zagadką. A nie ulega wątpliwości, że wiele od niej zależy.

