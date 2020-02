W ubiegłym roku Virtual Basement i Blue Isle ogłosiły prace nad Broomstick League. Pojawi się 5 marca z wczesnym dostępem na Steam. Zainteresowani gracze mogą teraz zarejestrować się na stronie gry, aby uzyskać dostęp do zamkniętej wersji beta.

Broomstick League to sportowa gra online, w której trzeba być szybkim. Gracze tworzą drużyny czarodziejów i poruszając się na miotłach muszą zdobyć bramkę. Trzeba doskonalić swoje umiejętności latania, aby móc wyminąć wszystkich przeciwników i nie stracić piłki.

Brzmi znajomo?

Broomstick League to Quidditch?

Gra prezentuje się całkiem ciekawie. Rozmarzeni wielbiciele uniwersum Harry’ego Pottera pewnie zacierają ręce. W 2003 roku powstała już gra „Harry Potter: Mistrzostwa Świata w Quidditchu” z oficjalną licencją, jednak ma już swoje lata i wielu zapewne wolałoby wypróbować nową odsłonę popularnej czarodziejskiej gry.

Jednak Broomstick League jest inny od znanej fanom gry w Quidditcha, ponieważ twórcy nie działają w oparciu o licencję. Zabraknie zatem złotego znicza i tłuczków, skład drużyny jest mniejszy i wygląda inaczej, nie będzie Harry’ego i innych bohaterów znanych z serii. Największą różnicą jest możliwość używania magii.

Gracze oprócz miotły dysponują również różdżką. Muszą używać magii do unikania wrogów i obrony. Przykładowo, stosując zaklęcie wybuchowe wyrzucamy piłkę z rąk przeciwnika, a zaklęcie mrugające teleportuje gracza, dając korzystniejszą pozycję do zdobycia punktów. Głównym celem wydaje się być wspomagane używaniem magii złapanie piłki i trafienie nią w bramkę przeciwnej drużyny.

Gracze mogą rywalizować w meczach 1 na 1, 2 na 2 lub 3 na 3; ze znajomymi lub z przeciwnikami z całego świata. Twórcy zapewniają, że istnieje nieskończona ilość kombinacji rozgrywek i nie ma dwóch identycznych meczów.

Dostępnych jest wiele unikalnych, magicznych aren. Na niektórych z nich można spotkać masywne, latające smoki lub gigantyczne trolle. Zapewne będą miały wpływ na rozgrywkę i trzeba będzie z nimi walczyć lub użyć do zdobycia dodatkowych punktów.

Gracze mogą dostosowywać wygląd czarownicy lub czarodzieja dzięki głębokiej puli kreatywnych opcji do wyboru. Jest też do odblokowania mnóstwo różdżek, mioteł oraz różnorodnych drwin i ruchów tanecznych do wyśmiewania przeciwników.

Na razie nie wiadomo ile gra będzie kosztować. Na Steam nie podano ceny.

Warto zarejestrować się i uzyskać dostęp do wersji beta na stronie Broomstick League. Trzeba się pospieszyć, bo dostęp do zamkniętej wersji beta trwa od 6 do 8 lutego.

