Panowie i panie ze studia CD Projekt RED długo testowali naszą cierpliwość, ale wreszcie czekanie dobiegło końca. Gwint – Wiedźmińska Gra Karciana – trafił do sklepu Google Play, więc można w niego grać na smartfonach i tabletach z Androidem.

Gwint: Wiedźminska Gra Karciana w październiku 2018 roku zadebiutowała na pecetach, kilka tygodni później na konsolach PlayStation 4 i Xbox One, a niespełna pół roku temu dotarła na iPhone’y i iPady. Teraz wreszcie swojej wersji doczekali się posiadacze urządzeń z Androidem.

Zobacz najnowszy zwiastun gry Gwint z okazji premiery w Google Play:

Wiedźmińska Gra Karciana jest dostępna za darmo, ale najwięksi miłośnicy Gwinta mogą skorzystać z systemu mikropłatności. Za przedmioty zapłacą od 2 do 330 złotych.

Podkreślmy, że jest to właściwie ta sama wersja, co na pecetach – można się nawet zalogować na koncie GOG i kontynuować „karierę”. Nic też nie stoi na przeszkodzie, by brać udział w bitwach z graczami korzystającymi z innej platformy.

Żeby pograć w Gwinta w tej wersji, potrzebujesz smartfona lub tabletu z Androidem w wersji od 7.0 wzwyż oraz nie mniej niż 1,5 GB RAM-u. Jeśli twój sprzęt spełnia te wymagania, to nie masz już na co czekać…

Pobierz Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana na smartfona z Androidem

Zaloguj się do gry czym prędzej – w każdym razie przed 12.00 we wtorek, 31 marca. Dlaczego? Jeśli to zrobisz, otrzymasz Potężną Beczkę Premium. Za rejestrację wstępną dostaniesz ponadto awatar Imperialny Golem, a do tego wszystkiego przez najbliższy tydzień możesz liczyć na powiększone Nagrody Dzienne (i to nie tylko na Androidzie).

Źródło: CD Projekt RED

