Samochodowy wideorejestrator nie musi kosztować fortuny? Owszem! Udowadnia to Navitel R650 NV, który niską cenę łączy z więcej niż przyzwoitą jakością.

Navitel R650 NV to tani wideorejestrator, który doskonale wpasowuje się w segment produktów klasy "entry level", dedykowanych użytkownikom świadomym swoich potrzeb. Nie jest to urządzenie dla handlowca, który dziennie pokonuje setki kilometrów jeżdżąc po całej Polsce, ale to kamera, która wzorowo sprawdza się w miejskich korkach i w stresowych sytuacjach, które tak często spotykają nas na drodze. Co to znaczy i jak testowany sprzęt sprawdza się w praktyce? Zapraszam do lektury.

Navitel R650 NV, czyli wideorejestrator dla każdego?

Cóż, może niekoniecznie dla każdego. Jak wspomniałem oszczędnie we wstępie, nie jest to sprzęt dedykowany tym najbardziej wymagającym użytkownikom, gdyż od klasy premium odstaje jakością nagrań oraz brakiem zaawansowanych funkcji i możliwości komunikacyjnych: brak tu łączności Wi-Fi, modułu nawigacji GPS czy choćby funkcjonalności wspierających kierowcę (ADAS).

Navitel R650 NV to prosty wideorejestrator, który w naprawdę małej, kompaktowej wręcz obudowie skrywa możliwości idealne do codziennego użytkowania.

Navitel R650 NV to sprzęt dopasowany do statystycznego Kowalskiego, który chce kupić sobie kamerę samochodową, by nagrywać podróże do pracy i wypady do sklepu, tak na wszelki wypadek. Urządzenie pokazuje miejsce zajmowane na tle konkurencji zarówno parametrami, jak i wykonaniem. Te pierwsze są więcej niż wystarczające, a wykonanie: materiały średniej jakości, ale ich spasowanie i ogólna zwartość kamery - na plus.

Pod kątem czysto technicznym, Navitel nie zawiódł i wyposażył testowany model w parametry odpowiednie dla jego półki cenowej. Mamy tu więc do czynienia z kamerą nagrywającą filmy w rozdzielczości 1080p przy 30 klatkach na sekundę, z obiektywem o 170-stopniowym kącie widzenia. Ekran służący do podglądu oraz zmiany ustawień nie jest dotykowy, ma przekątną 2 cali oraz rozdzielczość 960 x 240 pikseli.

Z informacji ważnych należy dodać, że sprzęt reaguje na przeciążenia, czyli potencjalne wypadki lub sytuacje niebezpieczne, wymagające nagłego hamowania bądź przyspieszania, w których urządzenia zapisuje i zabezpiecza nagranie. W ustawieniach G-Sensora możemy wybrać między 3 stopniami czułości lub całkowicie wyłączyć tę funkcję. Ponadto Navitel R650 NV potrafi nagrywać filmy w pętlach o długości 1, 3 lub 5 minut - przydatna funkcja, dzięki której poszczególne klipy nie zajmują dużo pamięci.

Specyfikacja techniczna Navitel R650 NV:

Rozdzielczość filmów: 1920x1080 px (30 kl./s)

Format filmów: MOV

Kąt widzenia obiektywu: 170 stopni

Wyświetlacz: 2 cale, 960 x 240 px

Obsługa kart pamięci: microSD

Akumulator: brak danych

G-Sensor: Tak, 3 poziomy czułości

Mikrofon: Tak

Głośnik: Tak

Odbiornik GPS: Nie

Łączność Wi-Fi: Nie

Co znajdziemy w pudełku?

W opakowaniu, poza samym wideorejestratorem znajdują się jeszcze pewne dodatki, te z gatunku oczywistych, jak i te będące miłym bonusem dla kupującego. Do pierwszej kategorii zaliczyć należy ładowarkę samochodową oraz krótki kabel USB - mini USB. Tu niestety występuje mały problem, gdyż Navitel R650 NV wyposażono w stary już port mini USB, przez co nie naładujemy urządzenia za pomocą naszej ładowarki do smartfona, która najpewniej ma już USB typu C lub wciąż popularne złącze, czyli micro USB.

Poza akcesoriami do zasilania kamery, w pudełku jest jeszcze uchwyt umożliwiający przymocowanie wideorejestratora do szyby samochodu za pomocą taśmy 3M oraz wymienne paski montażowe ze wspomnianą taśmą. Uchwyt montażowy wyposażono w szybkozłączkę, dzięki której szybko zdemontujemy sam moduł kamery oraz plastikową, ale solidną głowicę kulową. Do miłych dodatków, które określiłem mianem bonusów, zaliczyć można za to kod umożliwiający pobranie na smartfona nawigacji oferowanej przez Navitel.

Prostota i bezobsługowość - to lubię!

Navitel R650 NV to małe urządzenie, które nie przeszkadza podczas prowadzenia i nie pogarsza widoczności, co zaliczyć można do oczywistych zalet. Mimo jedynie 2-calowego ekranu, obsługa sprzętu jest zaskakująco łatwa, a to dzięki dobremu, zmyślnemu rozplanowaniu przycisków. Tylna ścianka, oprócz ekranu mieści jedynie logo producenta, a większość funkcyjnych klawiszy umieszczono na lewym boku. Znajdziemy tu przyciski Menu, strzałki góra - dół oraz przycisk z funkcją OK, pozwalającą na rozpoczęcie nagrywania. Wszystkie one służą do wygodnej nawigacji po menu urządzenia.



złącze do dokowania kamerki

Na spodzie Navitel R650 NV ma schowane gniazdo kart pamięci micro SD oraz przycisk On/Off, a prawa ścianka to port mini USB i gniazdo funkcji RESET. U góry, obok złącza, którym podpinamy kamerę do uchwytu montażowego, znajduje się suwak zabezpieczający nagrania, choć jest on niestety trudno dostępny, kiedy rejestrator jest przymocowany do uchwytu montażowego. Dodajmy, że w uchwycie montażowym również znajduje się port ładowania, co jest miłym akcentem i pewnym sposobem na ukrycie przewodu zasilania w podsufitce - dla chętnych.



kamerkę można podpiąć bezpośrednio do zasilania



lub kabelek podpiąć do uchwytu montażowego

Jeśli chodzi o obsługę i konfigurację, Navitel R650 NV to wdzięczny sprzęt, a nawigacja za pomocą przycisków jest bezproblemowa. W Menu znajdziemy 6 pozycji: “Kamera” - właściwy i domyślny tryb pracy urządzenia, “Aparat” - umożliwia wykonywanie fotografii w rozdzielczości 12 Mpx, “Menu” - pozwala na konfigurację kamery, od rozdzielczości wideo, po nagrywanie w pętli czy ustawienia G-Sensora, “Wideo” - tu możemy odtworzyć nagrane filmy, “Zdjęcia” - tu obejrzymy wykonane fotografie oraz “Godzina”, gdzie ustawimy datę i czas.

Jakość nagrań Navitel R650 NV - dzień i noc

Jeśli chodzi o jakość klipów wideo nagrywanych przez Navitel R650 NV, to jest ona dokładnie taka, jaka być powinna. Innymi słowy, jest więcej niż poprawnie, a nagrywane filmy z powodzeniem mogą stanowić dowód w przypadku niejasnych zdarzeń drogowych. Obraz jest bardzo czytelny i wystarczająco szczegółowy, a przy tym płynny.

W dobrych warunkach oświetleniowych urządzenie radzi sobie świetnie i to nawet z kolorami, które są całkiem naturalne i przyjemne dla oka. Nieco gorzej wygląda sytuacja, kiedy w słoneczny dzień mamy słońce przed sobą - wtedy okazjonalne flary na nagraniach i nieco mniej wyraziste kolory to coś z czym musimy się liczyć.

Navitel R650 NV zaskakująco dobrze radzi sobie w nocy, zwłaszcza jak na sprzęt tak atrakcyjny cenowo. Filmy są wyraźne i szczegółowe - nawet tam, gdzie ulice są raczej oszczędnie oświetlone. Brak również przekłamań w kolorach czy niespodziewanych artefaktów. Brawo!

Czy warto kupić Navitel R650 NV?

Reasumując, Navitel R650 NV to mocny zawodnik w swojej klasie wagowej. Ma wszystko, czego oczekujemy od wideorejestratora na co dzień, a przy tym dostępny jest w bardzo atrakcyjnej cenie. To świetna propozycja dla wszystkich poszukujących niedrogiej kamery samochodowej do standardowego użytku, która będzie miała jedno zadanie - rejestrować szczegółowy i płynny obraz.

Navitel R650 NV - ocena końcowa:

Niewielkie wymiary

Łatwa obsługa

Dobra jakość filmów

Zaskakująco dobra jakość nagrań nocnych

Dobre spasowanie obudowy

Korzystny stosunek ceny do jakości



Port ładowania w standardzie mini USB

Średniej jakości materiały

80% 4/5

Oto co jeszcze może Cię zainteresować: