Handel, edukacja, transport i rozrywka to niektóre z sektorów, które mogą być zainteresowane nowym projektorem laserowym NEC PX2000UL. Jego pełna prezentacja będzie miała miejsce na lutowych targach ISE, a rynkowy debiut odbędzie się już w przyszłym miesiącu.

Nie znamy dokładnej ceny, ale ma być stosunkowo niedrogi jak na swoje możliwości. Między innymi dlatego – jak tłumaczy producent – że NEC PX2000UL to profesjonalny projektor wykorzystujący jednochipową technologię laserową DLP, a cechuje się jakością znaną z modeli 3-chipowych. Jest w stanie to osiągać, dzięki dodatkowemu, czerwonemu laserowi.

NEC PX2000UL to laserowy projektor do zadań specjalnych

Ten dodatek w postaci czerwonego lasera ma się przekładać na generowanie bardziej intensywnych kolorów. Wierność w reprodukcji barw zapewniać ma z kolei szczelnie zamknięty układ optyczny. Dobrze wyglądają też pozostałe elementy specyfikacji – rozdzielczość 1920 x 1200 pikseli, kontrast o współczynniku 10 000:1 oraz (przede wszystkim) jasność na poziomie 20 000 lumenów. To właśnie za sprawą tej ostatniej sprawdzi się w tak wielu rozmaitych środowiskach: od uczelnianych auli i sal muzealnych, po obiekty transportowe i rozrywkowe.

Kolejne istotne cechy projektora NEC PX2000UL to: niski poziom hałasu (od 43 do 45 decybeli), przystosowanie do pracy w trybie 24/7, niewielka waga (około 54 kilogramów) oraz prosta konfiguracja z aplikacją ProAssist. Istnieje możliwość łatwego i wygodnego regulowania obiektywu, geometrii, balansu bieli czy jednorodności kolorów.

Jak już wspomnieliśmy, projektor zadebiutuje na rynku w marcu. Wcześniej odbędzie się jego prezentacja: podczas targów ISE 2020 – Integrated Systems Europe w Amsterdamie – startujących 11 lutego.

Źródło: NEC Display Solutions

