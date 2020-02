Netflix ujawnił w raporcie, że dziewięć razy usunął treści na pisemny wniosek rządu. Dotyczy to treści publikowanych w wielu krajach na całym świecie. Po raz pierwszy Netflix oficjalnie zdradził takie informacje. Teraz co roku ma je aktualizować.

Netflix rozpoczął działalność od 1998 roku. Zaistniał jako wypożyczalnia płyt DVD za pośrednictwem poczty, a w 2007 ogłosił, że dostarczył już miliard płyt DVD do swoich klientów. W tym samym roku rozszerzył swoją działalność o media strumieniowe, zachowując wypożyczalnię DVD i Blu-ray. Przez następne lata firma poszerzała swoją działalność na kolejne kraje i powstawała marka, która w efekcie stała się globalna. Pod koniec 2019 roku gigant streamingowy liczył już ponad 167 milionów subskrybentów w ponad 190 krajach.

W przypadku oferowania filmów, seriali i programów telewizyjnych klientom na całym świecie staje się normą, że ktoś będzie niezadowolony.

Netflix i cenzura

Netflix twierdzi, że za usunięcie danej treści będzie możliwe tylko wtedy, gdy otrzyma pisemny wniosek od rządu ubiegającego się o cenzurę.

Serwis chce dołożyć wszelkich starań, aby umożliwić twórcom dotarcie do odbiorców na całym świecie. Jest jednak możliwość, że nie będzie w stanie dojść do porozumienia z rządem jakiegoś kraju, w którym prowadzi działalność. Wówczas, otrzymując pisemny wniosek od rządu, usunie treści. Firma dąży do zgodności z lokalnymi przepisami, a te jak wiadomo są bardzo różne. W niektórych przypadkach, Netflix był zmuszony do usuwania określonych tytułów lub odcinków z usługi na terenie danego kraju.

Poniżej znajdują się wymienione w raporcie tytuły usunięte przez Netflixa do lutego 2020 roku:

2015 rok – na pisemne żądanie nowozelandzkiego organu ds. etykietowania filmów i nagrań wideo, usunięto „Most nad Sundem (The Bridge)” z usługi w Nowej Zelandii. Film jest klasyfikowany w tym kraju jako „budzący zastrzeżenia”.

– na pisemne żądanie Wietnamskiego Urzędu ds. Nadawania i Informacji Elektronicznej (ABEI), usunięto „Pełny magazynek (Full Metal Jacket)” z usługi w Wietnamie. 2017 rok – przychylono się do wniosku Niemieckiej Komisji Ochrony Młodzieży (KJM), aby usunąć „Noc żywych trupów (Night of the Living Dead)” z usługi na terenie Niemiec. Dostępna wersja filmu okazała się zakazana w tym kraju.

– przychylono się do wniosku Niemieckiej Komisji Ochrony Młodzieży (KJM), aby usunąć „Noc żywych trupów (Night of the Living Dead)” z usługi na terenie Niemiec. Dostępna wersja filmu okazała się zakazana w tym kraju. 2018 rok – zastosowano się do pisemnego żądania Singapurskiego Urzędu ds. Rozwoju Mediów (IMDA) i usunięto „Cooking on High”, „The Legend of 420” i „Rodzina w oparach (Disjointed)”.

– zastosowano się do pisemnego żądania Singapurskiego Urzędu ds. Rozwoju Mediów (IMDA) i usunięto „Cooking on High”, „The Legend of 420” i „Rodzina w oparach (Disjointed)”. 2019 rok – spełniono pisemne żądanie Saudyjskiej Komisji Komunikacji i Technologii Informacyjnych i usunięto jeden odcinek „Arabia Saudyjska (Saudi Arabia)” z komediowego talk-show „Patriot Act” z Hasanem Minhajem z usługi w Arabii Saudyjskiej. To najbardziej znany przypadek usunięcia treści przez Netflixa, o którym zrobiło się dosyć głośno. Odcinek usunięto, ale wciąż był do obejrzenia w Arabii Saudyjskiej na YouTube.

– spełniono pisemne żądanie Saudyjskiej Komisji Komunikacji i Technologii Informacyjnych i usunięto jeden odcinek „Arabia Saudyjska (Saudi Arabia)” z komediowego talk-show „Patriot Act” z Hasanem Minhajem z usługi w Arabii Saudyjskiej. To najbardziej znany przypadek usunięcia treści przez Netflixa, o którym zrobiło się dosyć głośno. Odcinek usunięto, ale wciąż był do obejrzenia w Arabii Saudyjskiej na YouTube. 2019 rok – na pisemne żądanie od Singapurskiego Urzędu ds. Rozwoju Mediów (IMDA), usunięto „Ostatnie kuszenie Chrystusa (The Last Temptation of Christ)” z usługi w Singapurze. Film jest zabroniony w tym kraju.

– na pisemne żądanie od Singapurskiego Urzędu ds. Rozwoju Mediów (IMDA), usunięto „Ostatnie kuszenie Chrystusa (The Last Temptation of Christ)” z usługi w Singapurze. Film jest zabroniony w tym kraju. 2020 rok - na pisemne żądanie od Singapurskiego Urzędu ds. Rozwoju Mediów (IMDA), usunięto „ The Last Hangover” z usługi w Singapurze.

Od 2015 roku Netflix otrzymał trzy pisemne żądania od Singapuru obejmujące łącznie pięć treści i po jednym wniosku z Nowej Zelandii, Wietnamu, Niemiec i Arabii Saudyjskiej. Mimo, że Netflix dąży do utrzymania jak największej ilości treści w swojej usłudze, ostatecznie wszystko musi być zgodne z prawami obowiązującymi w krajach, w których prowadzi działalność. Dlatego w przyszłości możemy spodziewać się kolejnych usuniętych produkcji.

Źródło: Netflix, Axios, Polygon

